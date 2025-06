Kevin Mier, el heredero de David Ospina en la selección Colombia que dejó a su familia para ser futbolista

.Publicidad.

Sus increíbles atajadas le han permitido hoy seguir los pasos de su ídolo, aunque no fue tarea fácil. Kevin Mier nació en Barrancabermeja, y desde pequeño quiso convertirse en jugador. De hecho, su padre le había inculcado esa pasión, pues fue portero de algunos clubes locales, aunque su hijo primero se inclinó por ser delantero. Sin embargo, sus habilidades eran otras y, en una ocasión, decidió probarse como arquero en Oro Negro, club en el que jugó desde que tenía cinco años.

Las enseñanzas de su progenitor fueron claves, lo que le ayudó a llegar a la categoría máxima de la institución en la que estaba. A partir de ahí, empezó a disputar torneos nacionales, llegando a jugar incluso con la selección de Santander y también con Oro Negro. Fue justamente en una final disputada en Bucaramanga que lo vieron el profesor Milton Patiño, entrenador de arqueros de Atlético Nacional, y también Hernán Darío Herrera.

La capacidad y el talento de este pequeño niño de Barrancabermeja llamaron la atención de estos personajes. Tenía buen manejo de tiempos y era muy seguro para la categoría en la que estaba Kevin Mier. Era tal la destreza que tenía este portero que competía en categorías mayores teniendo dos o tres años menos. Fue ahí donde el profesor Milton se acercó a Miladis, madre de Kevin, para pedirle que lo dejara ir a Medellín.

No era sencillo: dejar su hogar con 14 años era todo un reto para este pequeño y su familia. La situación económica de ese momento no era sencilla, pero debido a la insistencia del profesor, decidieron darle el sí. Dejar atrás a su familia no era tarea fácil; desvincularse de esos lazos fue un trabajo complicado. Además, tuvieron que recurrir a diferentes medios para poder sostener a Kevin en Medellín.

De hacer vaca para unos guayos a ser campeón con Atlético Nacional

Tras su llegada a Medellín, Kevin necesitó de la indumentaria adecuada para poder jugar allí. Ante la necesidad, sus tíos decidieron hacer una vaca para comprarlos, y así fue. Con solo 14 años, empezó su camino para consolidarse en Atlético Nacional, aunque no siempre fue fácil para él. Su constancia y disciplina le permitieron también ser llamado con frecuencia a la Selección.

Kevin Mier en Valledupar FC

Durante un periodo de vacaciones y mientras hacía parte de las divisiones menores de Nacional, viajó a su tierra natal. Aunque lo esperaban en enero, decidió no regresar, lo que causó gran preocupación. Pese a esto, lograron convencerlo de regresar y unirse de nuevo al equipo, aunque ya hablaba de lo difícil que fue para este joven dejar a su familia atrás.

Hizo parte de la sub-15 en el Campeonato Sudamericano disputado en Colombia, la sub-17 en el Mundial de India y la sub-20 en la Copa Mundial de Polonia. Sin embargo, este portero con tan alto potencial terminó llegando en 2020 al Club Valledupar, donde debutó de forma oficial en el fútbol colombiano, en la segunda categoría. Su paso allí fue destacado, volviendo ese mismo año al club verdolaga.

Poco a poco se consolidó como el arquero titular del equipo, demostrando jerarquía y madurez pese a su juventud. El joven se estaba convirtiendo en uno de los referentes del equipo y terminó de consagrarse en la liga que levantó Atlético Nacional en 2022, y poco después en la Superliga 2023. Fue justamente tras estos éxitos que el joven fue fichado en México, llegando al Cruz Azul.

La llegada a México de Kevin Mier y su sueño de brillar con la selección Colombia

Su llegada al equipo mexicano marcó un gran hito, siendo el primer portero extranjero que llega al club desde 1997. Con 25 años, se ha convertido en una de las figuras del equipo. Su presente ha sido tan bueno y sus actuaciones tan destacadas, que se cree que Kevin Mier podría llegar pronto a algún club europeo.

Por lo que se sabe, el popular Bayern Múnich sería uno de los pretendientes que tendría el portero que brilla en México. De hecho, se ha dicho que la Máquina Cementera ya estaría buscando su reemplazo e incluso podría ser colombiano. Aunque, por ahora, el joven de Barrancabermeja sueña con la selección Colombia y con seguirle los pasos a su ídolo.

Al portero lo vimos recientemente frente a Perú en Barranquilla y, aunque fueron pocas las veces en que apareció, fueron suficientes para demostrar su capacidad frente al arco. Un joven que apuesta por ser referente del país en todos los equipos en los que juega. Habrá que ver si lo vemos debutar próximamente en Europa, lo que seguiría agrandando la leyenda de este joven que sacrificó mucho para poder llegar a donde está.

