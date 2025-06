El favorcito que le hizo RCN a Melissa Gate; salió con tremendos contratos de La casa de los famosos 2

A pesar de no ser la ganadora del reality, la paisa será embajadora de importantes marcas y tiene invitaciones para estar en realities de otros países

.Publicidad.

El final de La casa de los famosos 2 dejó al país con opiniones encontradas, emociones a flor de piel y un debate abierto sobre el verdadero ganador. Si bien el público eligió por votación a Altafulla como el gran vencedor de la temporada, lo cierto es que Melissa Gate no salió con las manos vacías. Todo lo contrario: la paisa supo capitalizar su participación en el reality de RCN y hoy su futuro pinta más prometedor que nunca.

Su paso por el programa no solo la catapultó como una de las personalidades más carismáticas y polémicas, sino que la convirtió en tendencia constante en redes sociales. Algunos incluso se atreven a llamarla “el personaje del año en Colombia”. Aunque ese título puede parecer prematuro, los contratos, invitaciones y propuestas que ha recibido en las últimas semanas demuestran que su carrera acaba de dar un giro de 180 grados.

..Publicidad..

De la casa al estrellato: los contratos que firmó Melissa Gate

Durante el after show del programa, las también participantes Karen Sevillano y Vicky Berrío compartieron con el público lo que muchos ya sospechaban: Melissa Gate salió del reality con las puertas del mundo abiertas. Su participación no solo brilló a nivel local, sino que trascendió fronteras. Prueba de ello fue su traslado temporal a La casa de los famosos All Stars en México, una jugada que potenció su visibilidad en América Latina.

...Publicidad...

Y esa visibilidad se tradujo en contratos. El primero que se conoció fue su firma con una importante cadena de supermercados con presencia en toda la región latinoamericana, lo que la convierte en imagen oficial de varias campañas publicitarias.

....Publicidad....

A esto se suma su nuevo rol como embajadora de una reconocida marca de vehículos de alta gama, una alianza que normalmente solo está al alcance de celebridades consolidadas del cine, la música o el deporte. Con ello, Melissa se posiciona como un rostro atractivo para grandes firmas y proyectos comerciales.

Una agenda internacional que crecerá fuera del reality de RCN

Pero los logros de Melissa Gate no se detienen en lo comercial. Gracias al impacto mediático que generó su participación, también ha sido invitada a eventos internacionales de gran relevancia. Entre los más destacados se encuentran su próxima asistencia a la Semana de la Moda de Dubái, así como invitaciones para eventos similares en París y Río de Janeiro. Estos espacios no solo consolidan su imagen como figura pública, sino que le abren la puerta a un universo mucho más amplio dentro del entretenimiento y el lifestyle global.

De igual forma, varios canales de televisión han mostrado interés en tenerla como parte de su programación. Algunos ya le habrían ofrecido papeles en nuevos formatos de telerrealidad o incluso como panelista invitada. Mientras tanto, en México la buscan para integrar un nuevo reality show, inspirado en la dinámica que ya vivió con éxito en All Stars.

Además de brillar frente a las cámaras, Melissa también apuesta por su emprendimiento personal. Recientemente se confirmó que será la nueva imagen de Rolda, una marca especializada en productos capilares masculinos, con la cual desarrollará contenido, campañas y hasta productos propios.

|Le puede interesar La voz detrás de las canciones de 'La hija del mariachi'; es una famosa actriz

Y por si fuera poco, la paisa abrirá su propia barbería, un proyecto que ya está en proceso y que promete combinar su personalidad con un concepto urbano y moderno. Asimismo, será imagen oficial de la marca Montoc, otro paso que refuerza su rol como empresaria e influencer en ascenso.

El verdadero premio de Melissa Gate tras salir de La casa de los famosos

Aunque no se llevó los $400 millones de pesos que ofrecía el reality, Melissa Gate parece haber ganado algo más valioso que un premio en efectivo: una nueva etapa de vida llena de oportunidades, proyección internacional y estabilidad económica.

Su historia es un ejemplo de cómo la televisión, bien aprovechada, puede convertirse en una plataforma para transformar la vida de una persona y convertirla en marca propia. La paisa logró conectar con millones, posicionarse como referente y ahora recoge los frutos de su autenticidad y estrategia.

Su nombre ya está en boca de todos y su presencia en nuevos realities parece inminente. En definitiva, no fue la ganadora oficial de La casa de los famosos 2, pero sí la que, hasta ahora, ha conseguido el premio más grande: el del reconocimiento duradero.

Vea también: