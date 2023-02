Justicia artificial

Por: José Joaquín Gori Cabrera |

febrero 23, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El gobierno decidió encomendar la defensa del proyecto de reforma a la justicia al senador Ariel Ávila. Esto es inaceptable, a menos que el honorable senador sea designado ministro de Justicia. De lo contrario, estaría incurriendo en suplantación, abuso de autoridad, extralimitación de funciones y otras irregularidades descomunales. Tan novedoso híbrido de un legislador desempeñando funciones del Ejecutivo corre paralelo con otras novedades irracionales, como la de los jueces, que ahora someten sus fallos a programas de inteligencia artificial; que, como diría el gran expresidente uruguayo Pepe Mujica, así como un día dicen una cosa, al otro pueden decir otra.

Los medios ya están entrevistando al vocero fantoche y lo primero que afirmó es que la extradición no se toca. Esto es prueba contundente de que existe entre los Estados Unidos y Colombia un pacto torcido. Al país se le ha venido presentando una situación falsa, por la que nadie pregunta y a la que todos hacen oídos sordos y se hacen los suecos: en 1979 se concluyó un tratado de extradición que está plenamente vigente y que costó la vida a magistrados, procuradores y fiscales; abogados y periodistas. El tratado puede ser modificado o rescindido, pero se decidió tras bambalinas aplicarlo de una vía para entregar en garras de la justicia de los Estados Unidos a cualquier ciudadano colombiano a condición de que se expida un indictment, el comodín mágico.

-Publicidad.-

Tiene que ser contra alguien identificado, pues ya no puede repetirse el caso de un pobre hombre al que señalaron de ser el Marrano, y se lo llevaron por un año, mientras aquí periódicamente se anunciaba que el Marrano había sido dado de baja por las fuerzas del orden, una, dos, tres veces, sin importar que en cada caso el nombre fuera distinto. De resto basta una promesa vagarosa de que no aplicarán la pena capital o cadena perpetua. Bye, God bless you and God bless America.

Para cumplir unilateralmente el tratado el gobierno de turno se presta a la ignominia de tramitar las solicitudes de extradición bajo la falsedad oficial de que no hay tratado aplicable, a fin de que el trámite sea expedito. No conoce el derecho internacional estas finuras parroquiales de tratados y fallos aplicables e inaplicables. En el mundo internacional la doctrina de la inaplicabilidad no aplica. Para decirlo en vernáculo, no se maneja.

Publicidad.

La justicia está desguarambilada. Ni García Márquez se hubiera imaginado un mundo tan macondiano. La Fiscalía ha venido en adelantar para los noticieros la intención de formularle cargos a personajes conocidos. Quedan, pues, juzgados y condenados antes de que siguiera les formulen cargos. Pero luego ocurre como en las series de televisión que siguen rumbos tortuosos. No hay prisión sino casa por cárcel, y al rato aparecen las órdenes médicas para que gatos y gatas sean llevados a la clínica de su acomodo, si les place. Todo el proceso no es más que algo caricaturesco, una mascarada circense, con los fiscales dirigiéndose directamente al acusado y no al juez, hasta tuteándolo; y en donde todo es virtual, inteligencia artificial, metaverso, trapisondas y leguleyadas; procesos en los que quien quiera se presenta o se conecta virtualmente; o si no, pues el abogado le consigue una incapacidad médica o se incapacita él, o incapacita al testigo. Todo vale, como en el catch as can.

Lo último en guarachas es que ahora las audiencias serán en metaverso, con salas tridimensionales imaginarias y muñequitos bellos que representan a los fiscales y procuradores, víctimas y acusados, testigos y peritos. Supongo que ya existirán las empresas que por módicas sumas suministrarán a los procesados los más tiernos personajes virtuales y los emoticones más contundentes. Como el fallo estará a cargo de OpenAI o quien haga sus veces los expertos sabrán qué artificio usar para que la majestad de la justicia falle artificialmente. Si el fallo no gusta, basta con volverle a preguntar al programa y cambiará la respuesta. Por el mismo sendero, la Dra. Polo y su Caso Cerrado será remplazado por el Mundo Disney.

Si tanto ensalzan la maravilla del mundo virtual y la inteligencia artificial deberíamos olvidarnos de la reforma de la justicia y ahorrarnos la fortuna que cuesta mantener esos basiliscos de Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Personería, nidos de burócratas, reinos de tramitología y tierra ubérrima para que germine la corrupción. Todo lo resolvería la suprema IA Justicia Total. V.gr.:

Sentencia [email protected] - Caso Odebrecht y pájaros de cuenta/Sindicados: Mame, Mule et al, o quienes hagan sus veces/Cargos: los de siempre/Abogados: los de siempre (no importa género) /Sentencia: 15 años de cárcel, a servir en forma consecutiva con cualquier otra/Adicionales: 1.- Solicitud de domicilio por cárcel: aceptada en los términos que siguen. 2.- A partir de la sentencia y para todo efecto designase como domicilio la cárcel distrital Picota//3.- Se inadmite toda constancia médica o certificación en materia de salud y conexas que no sea emitida por un profesional médico acreditado ante el sistema penitenciario, y refrendado por el superior jerárquico de aquel. En todo caso, será el servicio médico de la prisión el que se ocupe. (firma) Honorable ordenador CPU Gamer Core I7 /Apelación: negada de plano (firma) H. MacBook.Pro). No requiere apostilla (textos opcionales: inglés, francés, ruso, chino, árabe y mararrónico).