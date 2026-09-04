- Juego de tronos a la colombiana. La disputa por el poder

Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia, pero el poder también se disputa entre aliados, élites y grupos de interés. ¿Quién gobierna realmente?

En Colombia solemos mirar al presidente como si todo el poder comenzara y terminara en la Casa de Nariño. Pero la política real rara vez funciona así; detrás de cada gobierno existen alianzas, fortunas, estructuras regionales, partidos, empresarios, financiadores y grupos que se acercan al vencedor llevando consigo sus propios intereses. Y cuando uno observa el nuevo mapa del poder alrededor de Abelardo de la Espriella, la pregunta inevitable aparece: ¿quién gobierna realmente cuando gobierna el presidente?

Juego de Tronos nos enseñó que conquistar el trono era apenas el comienzo. Después venía la verdadera guerra: la de las casas por controlar territorios, riquezas, ejércitos y decisiones. Colombia puede estar entrando en una disputa parecida. Viejas estructuras que sobreviven, nuevas élites que intentan crecer, aliados electorales que ahora reclaman espacio y un presidente que, al mismo tiempo, parece intentar construir su propia casa política. El resultado es un tablero donde nadie entrega apoyo gratuitamente y donde cada movimiento puede esconder una batalla mayor.

En esta nueva video-columna vamos a hablar de los centros de poder para intentar responder una pregunta incómoda: Abelardo de la Espriella "ganó" la Presidencia, sí, pero ¿quién ganó realmente el poder? Porque mientras millones de colombianos miran al hombre sentado en el trono, quizá la verdadera historia se está escribiendo detrás de él. Bienvenidos al Juego de Tronos colombiano. Bendito pueblo dispuesto a crear una República Democrática.

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