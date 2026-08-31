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Opinión

La verdad os hará libres pero no en la renta… Abelardo

PorManuel G. Jaimes

Ago 31, 2026

La religión gana espacio en el gobierno de Abelardo de la Espriella: esta columna analiza su discurso, sus formas de manipulación y la defensa de la democracia

Portrait of a man with short dark hair and goatee, wearing a blazer over a dark shirt, leaning against a white wall. - La verdad os hará libres pero no en la renta… Abelardo
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Ver el "gobierno" de Abelardo de la Espriella es algo que nos debe doler como Colombia pues cada día nos somete a alguna nueva barbaridad o estupidez humana.

Pues bien, en esta vídeo columna se aborda el tema de la declaración de la renta el intento de meter quien sabe que religión por los ojos etc.

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Se analiza el discurso religioso cada vez más presente. Las formas de manipulación. Pero también, cómo hay una ciudadanía que aún le apuesta a hacer de Colombia una verdadera República Democrática.

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Por Manuel G. Jaimes

Politólogo y Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid (España). Profesor universitario en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia IREL-UnB (Brasil). Consultor político experto en comunicación y marketing político-electoral, cofundador de ROA consultoría política.