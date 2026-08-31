La verdad os hará libres pero no en la renta… Abelardo

La religión gana espacio en el gobierno de Abelardo de la Espriella: esta columna analiza su discurso, sus formas de manipulación y la defensa de la democracia

Ver el "gobierno" de Abelardo de la Espriella es algo que nos debe doler como Colombia pues cada día nos somete a alguna nueva barbaridad o estupidez humana.

Pues bien, en esta vídeo columna se aborda el tema de la declaración de la renta el intento de meter quien sabe que religión por los ojos etc.

Se analiza el discurso religioso cada vez más presente. Las formas de manipulación. Pero también, cómo hay una ciudadanía que aún le apuesta a hacer de Colombia una verdadera República Democrática.

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