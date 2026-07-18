Juan Ricardo Ortega y su poderosa junta convirtieron al Grupo Energía de Bogotá en un poderoso jugador en el Brasil

La empresa bogotana se la jugó para convertirse en el único dueño de las 4 empresas que operan 1000 kilómetros de líneas de transmisión en el gigante suramericano

Los buenos resultados financieros del Grupo Energía de Bogotá en cabeza de Juan Ricardo Ortega, quien sobrevivió al cambio de administración y fue ratificado por el alcalde Galán le han dado para seguirse expandiendo internacionalmente. Aunque ya estaba en el Brasil, su influencia se consolidó con de una audaz movida: compró a través de su filial Gebbras Participacoes Ldta el 49% de las acciones de las sociedades concesionarias de transmisión de energía Goiás Transmisao S.A, MGE Transmisao S.A, Transenergia Renovável S.A y Transenergia Sao Paulo S.A.

Con dicha operación la compañía se convierte en el único propietario de las cuatro empresas tras adquirir la participación que tenía Axia Energía. La compra consolida la presencia del Grupo Energía de Bogotá en el gigante suramericano.

De ese modo, la empresa colombiana avanza en su estrategia de expansión regional en un mercado que tradicionalmente manejaban empresas locales de cada país. El objetivo es generar valor sostenible, fortalecer su participación en mercados estratégicos y contribuir al desarrollo de las zonas donde opera.

El millonario negocio fue posible tras el cumplimiento de las condiciones previstas en el contrato de compra venta de acciones. Las autorizaciones de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, el Conselho Administrativo de Defensa Económica y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social fueron indispensables para que la negociación se efectuara.

La expansión regional del Grupo Energía Bogotá

Las cuatro empresas, en conjunto, operan 1.086 kilómetros de líneas de transmisión de 500 KV, 345KV, 230 KV y 138 KV. Además, también maneja 17 subestaciones ubicadas en los estados de Espíritu Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul y Sao Paulo. Dichas empresas registran ingresos regulados, entre 2025 y 2026, cercanos a los BRL 280 millones (US$56 millones) y un EBITDA de BRL 212 millones (US$42 millones) en 2025.

El primero de julio 2020, a comienzos de la administración de la exalcaldesa Claudia López, el presidente de GEB, Juan Ricardo Ortega López, llegó a la presidencia de la compañía. Desde entonces, ha mostrado muy buenos resultados. En febrero de 2010, anunció que el Grupo haría inversiones por US$400 millones de dólares para, entre otras iniciativas, concretar proyectos en Guatemala y Perú, teniendo como objetivo fundamental mejorar la liquidez de sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y consolidar, de ese modo, proyectos estratégicos, además de las iniciativas de la planta de regasificación en La Guajira y los proyectos concretados en Brasil.

El objetivo en Guatemala es concluir los 800 kilómetros de líneas y tres subestaciones eléctricas, mientras que en Perú buscan llevar el gas a la sierra. Aunque aún hay detalles pendientes por definir con el gobierno entrante de Keiko Fujimori, ya realizaron los primeros trabajos con la instalación del Gas Natural en la zona de Cuzco.

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