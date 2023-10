El actor que por poco le quita el protagónico a Juan Pablo Urrego en Rigo

Según se conoció, no solo el paisa audicionó por el papel del icónico ciclista de Urrao, otro actor habría buscado llevarse este protagónico

Recientemente el canal RCN estrenó una de sus producciones más ambiciosas. Se trata de la novela Rigo, inspirada en el libro de Andrés López. Esta producción es una gran muestra de la calidad que tiene el canal. Y es que, no escatimaron en gastos, no solo con las locaciones, sino también con el gran elenco que contrataron. Son varios los nombres reconocidos de la televisión colombiana que se sumaron a este gran proyecto. Entre ellos se encuentra Juan Pablo Urrego, el gran protagonista entre los actores de Rigo. Pero según se ha sabido, no solo él estuvo detrás de este papel. Otro actor le montó competencia al paisa.

Jerónimo Cantillo no logró ser el protagonista pero sí estar entre los actores de Rigo

Sin duda alguna, darle vida a un personaje tan único como Rigoberto Urán, no es tarea sencilla. Esto lo tenía más que claro el canal RCN. Sabían que debían tener el mayor de los cuidados para seleccionar adecuadamente a quién le daría vida. Si bien Juan Pablo Urrego fue quién logró llevarse el casting, no fue el único que participó por este papel. Recientemente en el programa Buen día Colombia, estuvo Jerónimo Cantillo. Este joven actor, hace parte de los actores de Rigo. El hombre es el encargado de darle vida a uno de los novios de Michelle Durango. Su personaje es Ricardo Monsalve y será clave en la historia.

Sin embargo, durante su paso por el programa, reveló algo totalmente inesperado. Según Jerónimo Cantillo, él también decidió participar por el papel de Rigo. Eso sí, estaba seguro de que no se lo llevaría, al competir con Juan Pablo Urrego. Aún así, su talento le valió para convertirse en otro de los actores de Rigo. Además, confesó que a pesar de ser bien costeño, logró un acento paisa impecable. Habrá que ver qué rol tendrá este personaje en la novela de RCN. Y es que, este proyecto recién está empezando y ya ha logrado cautivar a muchos. Ahora bien, si se ha perdido algún capítulo, podrá disfrutar toda la historia en Prime Video.

