- Un ingeniero agrónomo chocoano cargara con el peso de la coordinación de la mega inversión del Choco

José Leónidas Tobón creció en Bahia Solano donde se levantara el aeropuerto que forma parte del gran paquete de obras para la transformación del departamento

El pasado 7 de septiembre, el presidente Abelardo De la Espriella designó a José Leonidas Tobón como gerente especial para la reconstrucción y transformación del Chocó. El nombramiento lo convierte en una de las figuras centrales del llamado Plan Marshall para el departamento, una estrategia que busca atender los daños causados por el terremoto y, al mismo tiempo, impulsar una transformación de la región a largo plazo.

Foto: Presidencia

Tobón es ingeniero agrónomo, nació en Juradó y creció en Bahía Solano. Su conocimiento del territorio chocoano y su experiencia en el sector rural serán ahora puestos al servicio de una de las tareas más ambiciosas del Gobierno: coordinar proyectos estratégicos de infraestructura, conectividad, desarrollo productivo e inversión para el Pacífico chocoano Plan Marshall.

$2 billones comprometidos y $30 para la reconstrucción total

El funcionario tendrá que articular los recursos destinados a la reconstrucción. El Fondo Milagro ya cuenta con recursos por cerca de $2 billones, mientras que el Gobierno calcula que las inversiones necesarias para la recuperación nacional podrían alcanzar los $30 billones. En el caso del Chocó, el reto será convertir esos recursos y compromisos en obras y proyectos concretos que transformen la realidad del departamento, que tiene serias deficiencias en los servicios de luz y agua.

La designación también marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Tobón, quien actualmente se desempeña como viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura. Su carrera en el sector público y rural colombiano acumula más de 22 años y ha estado vinculada a programas de desarrollo territorial y gestión de proyectos.

Su experiencia atraviesa distintos gobiernos. Durante la administración de Álvaro Uribe tuvo su primer paso por el Ministerio de Agricultura, cuando Andrés Felipe Arias estaba al frente de esa cartera. Posteriormente, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, trabajó como asesor en el Departamento para la Prosperidad Social.

Podría mirar: La SIC le cayó con una multa de $2.850 millones a Dispac, la empresa que tiene al Chocó entre apagones

Funcionario de gobiernos en oposición

En el gobierno de Gustavo Petro estuvo vinculado a la implementación del Acuerdo Final, a través del Fondo Colombia en Paz. Después llegó a la Gobernación de Antioquia, donde durante la administración de Andrés Julián Rendón se desempeñó como gerente de Proyectos Especiales y participó en la gestión de iniciativas de inversión territorial.

Su formación también está relacionada con el territorio. Tobón es licenciado en Ciencias Agrícolas por la Universidad EARTH, de Costa Rica. También es magíster en Geografía. Su investigación de maestría, presentada en 2015, estudió a Bahía Solano y la insularidad como elemento para explicar su desarrollo endógeno.

Ahora deberá aplicar ese conocimiento a una tarea de mayor escala. El Plan Marshall para el Chocó plantea reconstruir la infraestructura afectada, pero también cerrar brechas históricas mediante inversión, generación de oportunidades, integración regional y fortalecimiento de la economía.

También le puede interesar: Un olvidado y golpeado pueblo del Chocó, epicentro del trágico terremoto que sacudió a Colombia

La apuesta del Gobierno es que la recuperación no se limite a subsidios, sino que deje nuevas capacidades productivas y mejores condiciones para el desarrollo del departamento.

Anuncios.

Anuncios..