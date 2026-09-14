- Otro pastor cristiano corona con De la Espriella y logra la embajada de El Salvador

Miguel Arrázola cabeza de la popular iglesia Ríos de Vida de Cartagena también apoyo al Tigre y llega a San Salvador donde deberá coordinar con el gobierno de Bukele

Miguel Arrázola, uno de los principales pastores cristianos que apoyó al actual mandatario durante la campaña presidencial, fue designado embajador de Colombia en El Salvador. Arrázola se unió a de De la Espriella a comienzos de noviembre de 2025. En un evento político realizado en el Caribe, frente a miles de personas, declaró su respaldo al candidato, al considerar la contienda presidencial como “una batalla espiritual”.

Según su posición, el candidato de Defensores por la Patria representaba una opción frente al socialismo, que, a su juicio, estaba representado por Iván Cepeda. No fue la primera vez que las creencias y posiciones políticas de Arrázola aparecieron en una elección.

Ríos de Vida, dos expresidentes y una ficha de Uribe Vélez

El pastor, nacido en Cartagena, no ha participado como candidato en ningún proceso electoral. Sin embargo, su importancia política radica en el número de feligreses que pueden ser influenciados por sus opiniones.

Ríos de Vida, la iglesia que lidera, es una congregación de gran tamaño y, según datos citados sobre el sitio, reúne cerca de 20.000 fieles. Arrázola, además, ha utilizado su influencia para respaldar figuras políticas, entre ellos dos expresidentes y un excandidato presidencial: Juan Manuel Santos, en 2010; Óscar Iván Zuluaga, en 2014 e Iván Duque, en 2018.

Foto: Ríos de vida.

El respaldo a Zuluaga fue consecuencia del distanciamiento de Arrázola con Santos y de su posición frente al proceso de paz con las Farc. Su apoyo al candidato del Centro Democrático estuvo acompañado del lema: “La paz se escribe con Z y no con S”.

Le puede gustar: El pastor concejal que le puso los votos cristianos al "Tigre" en Bogotá logró un premio mayor

En varias oportunidades, Arrázola ha respaldado al candidato que terminó ganando las elecciones. Un ejemplo fue su posición frente a los Acuerdos de La Habana, cuya implementación fue sometida a plebiscito en 2016. En aquella ocasión, el pastor celebró públicamente la victoria del No.

Una familia política con más y con menos

El cartagenero volvió a escoger al candidato ganador al mostrar su apoyo a De la Espriella. Su familia, sin embargo, no ha tenido el mismo éxito electoral. Su hermana, Marta Arrázola, intentó llegar a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar, con el aval del Centro Democrático.

A pesar de contar con el respaldo de la comunidad religiosa, obtuvo 10.364 votos, equivalentes al 1,13 % de la votación en su circunscripción. En aquella elección, el Centro Democrático consiguió una curul, que fue ocupada por José Ricardo “Jocho” Ardila Pinedo, quien encabezó la lista con 61.267 votos.

Con el nuevo gobierno, Arrázola fue nombrado embajador de Colombia en El Salvador. Mientras tanto, su iglesia mantiene una importante infraestructura, con 80.000 metros cuadrados de instalaciones y más de 20.000 fieles, que terminan constituyendo un fortín político para el pastor.

Los recursos provenientes de diezmos, ofrendas y otros aportes representan ingresos importantes para la congregación. Según diversas investigaciones, el pastor cartagenero recibía al menos 30 millones de pesos por su labor como líder espiritual.

Ahora, desde la diplomacia, deberá fortalecer las relaciones bilaterales entre Colombia y El Salvador y buscar alianzas con el gobierno del presidente Nayib Bukele, con quien el presidente De la Espriella coincide en diferentes puntos de la política de seguridad.

También puede leer: Así es la cárcel de Bukele en El Salvador que un colombiano prometió construir si llegaba a ser alcalde



Anuncios.

Anuncios..