Estos son los 4 equipos que andan detrás de Jhon Lucumí; poco importó su lesión en la Copa América

El defensa de la selección Colombia es uno de los grandes talentos en la tricolor y, aunque no pudo tener minutos en la cita continental, ya tiene pretendientes

Cumplida más de una semana de finalizar la Copa América, donde la selección Colombia fue finalista, sus jugadores siguen robándose las miradas de los medios, pero ya no por sus actuaciones en el campeonato. En los últimos días, los rumores que los unen a diferentes equipos de Europa y Sudamérica han ido en aumento y jugadores como Richard Ríos, Jhon Arias o Davinson Sánchez han sido protagonistas de especulaciones en el mercado de fichajes. Aun así, ellos no son los únicos y Jhon Lucumí, jugador que fue convocado por Néstor, pero que no pudo jugar debido a una lesión en el partido inaugural, también podría cambiar de aires para la temporada 24/25.

Jhon Lucumí salió lesionado en el partido contra Paraguay después de disputar apenas 25 minutos. Tuvo que ver toda la Copa América desde el banco. Foto: jhonlucumi26

Jhon Lucumí y los históricos de Europa que preguntaron por él

Según se ha podido saber desde la prensa italiana, aun cuando el jugador tuvo muy pocos minutos en la Copa América por su lesión, lo cierto es que algunos equipos le estaban siguiendo la pista desde hace un buen tiempo y, con sus actuaciones en la Serie A y con la tricolor en algunos amistosos, se dieron a la tarea de preguntar su estado al Bolonia, su actual club, e iniciar conversaciones. Hasta el momento, el equipo que más ha mostrado interés ha sido el AS Roma; pero y a él se suman Napoli y Milan de la liga italiana, y, desde Inglaterra, el Bournemouth. Su equipo no ha perdido tiempo y ya puso un valor de 25 millones de euros.

🔴🔵 Jhon Lucumí interesa a la AS Roma. #Bologna pretende 25M€ por el defensor central colombiano pero ante la salida de Calafiori al Arsenal lo quiere retener esta temporada.



📰 @edu17burgos @RudyGaletti pic.twitter.com/yobuFbjmQD — Guillermo Arango (@guilloarango) July 23, 2024

Hay que recordar que Jhon Lucumí debutó en Deportivo Cali en 2016 y allí se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol colombiano. En 2018 llegó al fútbol belga, al Genk, por 2,5 millones de euros, para luego firmar con Bolonia en 2022 tras se comprado por 8 millones. En Italia, el jugador logró demostrar su valía como defensor central, aumentando su precio a 17 millones de euros. Ahora, tras la Copa América, el jugador se ha convertido en uno de los más cotizados del mercado, incluso sin jugar, siendo la nueva mina de oro de su equipo, así como lo fue en los azucareros y en Bélgica. Habrá que esperar si la negociación se da.

