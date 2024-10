Los grandes de Europa que están dispuestos a pagar 75 millones de euros por Jhon Jader Durán

Jhon Jader Durán es uno de los jugadores colombianos que más ha dado de qué hablar en los últimos meses. Gracias a su gran capacidad goleadora, el jugador de la selección Colombia ha logrado acaparar la atención, no solo del fútbol inglés, donde milita, sino de todo el balompié europeo. En la actualidad, es uno de los jugadores más cotizados del deporte y, yendo por esa misma línea, se habla de que algunos de los grandes equipos del viejo continente tendrían sus ojos puestos en él. Los rumores apuntan a que podría llegar a España o seguir en tierras británicas, y por un precio para nada despreciable.

Fue a través de los medios ingleses como se supo que Barcelona, Manchester United y Arsenal están muy interesados en hacerse con los servicios de Jhon Jader Durán. Por el lado del cuadro catalán y de los 'red devils', los rumores que los relacionan con el futbolista colombiano no son nuevos e iniciaron desde que empezó a inflar redes con Aston Villa al inicio de la temporada. La situación es muy distinta con los ‘gunners’, que hasta ahora empezaron a mostrar interés por el jugador nacido en Medellín y, según la misma prensa británica, se acercaron al equipo villano y preguntaron por el estado del goleador.

Hasta ahora, lo único que se conoce es que Aston Villa demandó un precio de 75 millones de euros para cualquier equipo que quiera iniciar conversaciones por el traspaso de Jhon Jader Durán, lo que da una idea de cuánto tendrán que poner sobre la mesa sus pretendientes. Aun así, sabiendo que Barcelona, Manchester United y Arsenal son clubes históricos de Europa, para ellos no sería difícil alcanzar dicha cifra si de verdad desean al colombiano. La idea es que las negociaciones empiecen en la temporada de fichajes de invierno y que, sumado a ellos, otros clubes también entren en la puja por el goleador, que suma 7 goles con los villanos.

