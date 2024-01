Un cuestionado James tendría listo su regreso a Europa y sería a un equipo que ya quiso ficharlo

El mediocampista ha sido bastante criticado en Sao Paulo y parece que las directivas ya no lo quieren tanto. Desde Turquía apareció un nuevo salvador para su carrera

El inicio de año de James Rodríguez no ha sido tan prometedor como él esperaba, debido a algunos cuestionamientos que le han hecho desde las directivas del Sao Paulo. El futbolista no juega desde noviembre de 2023, cuando disputó un partido por el Brasileirao, y su falta de regularidad empezó a hacer mella en el equipo. Al futbolista se le ha visto entrenar de gran manera, pensando en el debut en 2024, pero ni siquiera fue inscrito por su técnico al Paulistao y parece no contar con él. Así las cosas, el mediocampista abría tomado la drástica decisión de volver a Europa y ya tendría un pretendiente.

El equipo que quiere a James Rodríguez de nuevo en el viejo continente

Según los últimos rumores destapados por la revista Globo Esporte, el Besiktas de Turquía sería el club que haría retornar a James Rodríguez a Europa. La información dada afirma que desde las águilas negras están necesitados de un mediocampista creativo y, tras conocer los roces del futbolista con las cabezas paulistas, irían a por él antes de que se acabe el mercado de fichajes. La oferta aun no está en la mesa de Sao Paulo ni mucho menos, pero las especulaciones toman fuerza tras los acercamientos con su representante.

⚠️ El Beşiktaş de Turquía estaría interesado en el fichaje de James Rodríguez.



🇹🇷 El equipo turco ya habría contactado a su representante y se aguarda por una oferta en los próximos días.



🇧🇷 Desde Brasil aseguran que el colombiano, que de momento no fue inscripto para disputar… pic.twitter.com/8S8rVVj8WR — Samuel Vargas (@SVargasOK) January 30, 2024

Hay que recordar que el Besiktas ya había intentado contactar a James Rodríguez en junio de 2023, cuando estaba rogando por algún club que lo sacara del Olympiacos de Grecia. Alla llegó, supuestamente, una oferta de las águilas negras, pero, finalmente, el 10 se decantó por regresar a Sudamérica a jugar con Sao Paulo, una decisión que a día de hoy parece que no fue la mejor. En el club europeo solo han militados dos colombianos: Óscar Córdoba y Pedro Franco, por lo que su posible llegada hace ilusionar a más de uno.