James estaría lesionado y sería baja en la selección Colombia ¿Quién podría ser su reemplazo?

A puertas de que la selección Colombia vuelva a la acción por las fechas 5 y 6 de las eliminatorias sudamericanas, una situación puso en incógnita la presencia de James Rodríguez en el equipo nacional. En el último partido de Sao Paulo, referente a la fecha 34 de la Liga de Brasil, el jugador colombiano fue una de las grandes ausencias, presuntamente, por un desgaste muscular. Aun no se ha confirmado si es de gravedad o no, pero podría ser razón suficiente para que salga de la convocatoria de la selección Colombia y se pierda los partidos contra Brasil y Paraguay.

¿Que fue lo que le pasó a James Rodríguez?

Según lo confirmó el Portal O Globo hace algunos días, el jugador fue separado del equipo en uno de los últimos entrenamientos. Junto a Alexandre Pato, el colombiano fue una de las ausencias de la sesión, lo que empezó a prender la alarmas. Después, el mismo cuerpo técnico fue el que confirmó las molestias de James Rodríguez, que finalmente terminaron por dejarlo afuera del clásico contra Santos y mantenerlo en recuperación.

Ahora bien, lo que no se confirmó fue el tiempo de recuperación y si esta podría cruzarse con los partidos de la selección Colombia. Si llegase a ser así, el equipo nacional perdería a un jugador que ha sido referente para Néstor Lorenzo y que es titular indiscutido de la tricolor. Esto pondría al técnico argentino a buscar un reemplazo y a cambiar la idea de juego para los compromisos de eliminatorias.

¿Quién sería el reemplazo del 10 en la convocatoria de la selección Colombia?

Aunque aun no es claro si James Rodríguez es baja o no, desde la prensa ya se está hablando del posible llamado de Juan Fernando Quintero, mediocampista que milita en Racing de Avellaneda y quien se ha convertido en una de las ausencias más cuestionadas en las últimas convocatorias de la selección Colombia. El ex Junior no ha desentonado en Argentina, llegando a los 12 partidos jugados, anotando en 2 ocasiones y haciendo 2 asistencias.