Iron Maiden, una agrupación de culto dentro del Heavy Metal, toca hoy en Bogotá

Una de las bandas más icónicas del heavy metal británico, Iron Maiden, se presenta en la capital de la República. La famosa agrupación de Reino Unido, y 39 años de carrera, espera presentarse el 24 de noviembre, es decir el domingo en la noche en el Campín. En la presentación se busca dar un espectáculo para los amantes del rock pesado. Espacio donde esperan poder cumplir parte de su gira: The future Past World Tour 2024, e interpretar sus grandes éxitos alrededor del mundo.

Dentro de los hits de la banda se incluyen las canciones: Run To The Hills, The Trooper, Fear of the Dark, Hallowed Be Thy Name, Aces High, Wasted Years, Minutes to Midnight, Empire of the Clouds,For the Greater Good of God etc. Con su repertorio el conjunto ha hecho historia dentro del género. Sin dejar de lado sus presentaciones en vivo, muy recomendables para los conocedores de la agrupación.

No es casualidad los premios conseguidos por el grupo, varias muestras, un Grammy, Kerrang, Echo, Juno, Brit etc. Por su amor al detalle la unión de Dave Murray, Adrian Smith, Steve Harris, Bruce Dickinson, Janick Gers y Nicko McBrain ha sido fructífera.

Para poder ingresar al concierto se debe comprar la boleta, en otras palabras, la entrada no es gratuita. El tiquete se puede conseguir en tu boleta.

Información relevante

Lugar: Estadio El Campin (Carrera 30 con Calle 57)

Fecha 24 de noviembre

Hora 6:30 pm

Apertura de puertas 3:30 pm

Edad mínima 18 años

