Cómo y dónde acceder a trámites gratuitos de la Registraduría en las ciudades afectadas por el terremoto

La entidad habilitó puntos móviles, sedes alternas y jornadas en albergues para sacar cédula, tarjeta de identidad, registro civil o de defunción

La atención de la Registraduría, por cuenta del sismo del pasado 10 de agosto, cambió de lugar en algunos de los territorios más afectados, pero no se ha detenido.

Luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca, la entidad trasladó sus servicios a puntos alternos, unidades móviles y albergues para que quienes perdieron sus documentos o necesitan realizar un trámite puedan acceder a ellos de manera gratuita.

En Risaralda, la atención con unidades móviles se mantiene hasta el 27 de agosto en Pereira. Los ciudadanos pueden acudir al punto ubicado en el sector del hospital Gaitán y al instalado en la Terminal de Transportes. En los demás municipios del departamento, los servicios continúan en sus puntos habituales.

La Registraduría Especial de Pereira sufrió afectaciones que impiden continuar prestando el servicio en esa sede. Por esa razón, la unidad móvil se convirtió en uno de los principales mecanismos para atender a la población. En Dosquebradas, entretanto, la sede retomó la atención al público el 15 de agosto.

Las cifras muestran el volumen de la respuesta. Con corte al 18 de agosto, Pereira registra 1.200 trámites de cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad, además de 25 registros civiles. En el consolidado de Caldas y Risaralda, la entidad reporta 1.493 trámites.

La atención no se detiene tras el sismo. Mientras avanzan las reparaciones de la sede en Manizales, seguimos prestando nuestros servicios en puntos alternos, incluida la Estación de Bomberos, para garantizar los trámites de identificación y registro civil.



En Pereira, donde la… pic.twitter.com/DyGQ1bVr6m — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) August 18, 2026

Manizales, Quindío y los nuevos puntos de atención

En Caldas, los servicios se mantienen en la Registraduría Especial de Manizales y en las Registradurías Auxiliares 1 y 2. También hay atención en Neira, Riosucio, Palestina y Anserma. La Auxiliar 1 funciona en el CISCO del barrio Bosques del Norte y la Auxiliar 2 en el Edificio Luker.

Además, fueron habilitados puntos de información en el albergue del Coliseo Mayor y en las instalaciones de Bomberos de Manizales. Al 15 de agosto, Caldas había registrado 25 duplicados de cédula, mientras avanzan las medidas para mantener el servicio pese a las afectaciones de infraestructura.

En Quindío, las jornadas especiales comenzaron el 18 de agosto. La Registraduría instaló atención en el Coliseo del Sur de Armenia y en un coliseo de Quimbaya, ambos utilizados como albergues temporales. Allí se busca acercar los trámites de identificación a las personas damnificadas que permanecen en estos espacios.

Valle y Chocó también tendrán jornadas especiales

La atención también se extenderá a otros territorios. En el Valle del Cauca, la Registraduría programó jornadas para el jueves 20 y viernes 21 de agosto en Cali, mientras los equipos ya fueron trasladados a las registradurías de Roldanillo, El Cairo, El Águila y Sevilla.

Por otra parte, en Chocó la atención comenzará el miércoles 19 de agosto en un albergue de Quibdó y se mantendrá hasta el viernes 21. Por ahora, la entidad no ha definido nuevas jornadas especiales en otros municipios del departamento.

“Una emergencia exige una atención organizada y, sobre todo, estar cerca de la gente”.



El registrador nacional, Hernán Penagos, recorre el Eje Cafetero para verificar las afectaciones que dejó el sismo, acompañar a los funcionarios y garantizar que los servicios de… pic.twitter.com/v6CLRWFPO6 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) August 18, 2026

También hay trámites para defunción

Además de los trámites de identificación, la Registraduría estableció medidas para atender situaciones relacionadas con las víctimas mortales del terremoto. En Pereira se puso en marcha un protocolo para facilitar la expedición de registros civiles de defunción, con el propósito de agilizar los procedimientos que deben realizar los familiares.

La respuesta institucional también incluye coordinación con el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para apoyar la identificación de niños, niñas y adolescentes y acompañar a las personas que permanecen en los albergues temporales.

El registrador nacional, Hernán Penagos, recorrió Manizales, Pereira y Armenia para verificar las condiciones de las sedes afectadas, el estado de los funcionarios y la prestación de los servicios.

Sitios de atención de la Registraduría

Esta es la lista completa de sedes alternas para continuar con la atención en el occidente del país:

Caldas

Registraduría Especial de Manizales.

Registraduría Auxiliar 1: CISCO, barrio Bosques del Norte.

Registraduría Auxiliar 2: Edificio Luker.

Albergue del Coliseo Mayor de Manizales.

Instalaciones de Bomberos de Manizales.

Registraduría de Neira.

Registraduría de Riosucio.

Registraduría de Palestina.

Registraduría de Anserma.

Risaralda

Unidad móvil: sector del hospital Gaitán, Pereira.

Unidad móvil: Terminal de Transportes de Pereira.

Registraduría de Dosquebradas.

Quindío

Coliseo del Sur, Armenia — albergue temporal.

Coliseo de Quimbaya — albergue temporal.

Valle del Cauca

Cali (jornadas el jueves 20 y viernes 21 de agosto).

Registraduría de Roldanillo.

Registraduría de El Cairo.

Registraduría de El Águila.

Registraduría de Sevilla.

Chocó

Albergue en Quibdó (jornada del miércoles 19 al viernes 21 de agosto).

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