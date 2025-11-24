- Una empresa maderera chilena que llegó a Colombia hace 20 años planea invertir USD 15 millones en Antioquia

La empresa, constituida por capitales chilenos e inscrita en Panamá, llegó a los alrededores de Medellín y el Noreste de Antioquia en 2006 con un capital inicial de USD $18 millones para la compra de tierras y la plantación de pinos, que aumentó luego a USD $ 40 millones. La inversión fue atraída por las favorables condiciones del departamento para la producción forestal y por la Ley forestal sancionada por el entonces presidente Álvaro Uribe, que otorgaba subsidios estatales a dicha producción. CAS Colombia, actualmente maneja 24.000 hectáreas forestales en Antioquia, destina un 40 % de estas tierras a la protección ambiental.

La empresa es parte del holding chileno Forestal Comaco. Este holding fue fundado a comienzos de los años 60 por Italo Zunino Muratori, un empresario dedicado a la agricultura y la actividad forestal, junto con su esposa María Eugenia Besnier Diéz. Actualmente, tres de sus seis hijos, Andrea, Claudia y Maria Eugenia Zunino Besnier, son propietarias y codirectoras de Forestal Comaco. En total, Forestal Comaco cuenta con 85.000 hectáreas entre Chile y Colombia, lo que le permite producir astillas para la obtención de celulosa (materia prima para papel), trozos de podas y raleos (para chapas y tableros), trozos aserrables (para molduras, piezas y partes de muebles) y trozos pulpables también para la producción de celulosa.

La compañía ha enfrentado durante sus años en Colombia desafíos de seguridad, como el secuestro de su ingeniero forestal, León Montes Ceballos, por parte del ELN en 2012. En aquella ocasión, la guerrilla exigió a la empresa congelar sus operaciones y retirarse de sus tierras para que estas fueran devueltas a los campesinos.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.