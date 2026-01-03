Ingenieros del ejercito lograron el sueño esperado del Pacífico colombiano: conectar por aire el aeropuerto Bahía Solano

Desde 2026 opera el aeródromo José Celestino Mutis, que impulsa el turismo ecológico en una de las bahías naturales más espectaculares del país en Chocó

La modernización del aeródromo José Celestino Mutis en Bahía Solano, Chocó, fue el resultado de la articulación de ENTerriotrio S.A, la Aerocivil y el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional. ENterritorio, que tiene en la dirección a Nohora Esperanza Luna Perdomo, se encargó de la estructuración del proyecto y la parte de construcción fue dejada al Batallón de Ingenieros, que tiene como Comandante del Comando al Brigadier General Ricardo Heriberto Roque Salcedo.

La inversión del aeródromo rondó los $78.000 millones de pesos. Dinero utilizado para la pavimentación y mantenimiento de la pista de aterrizaje, mejorar el sistema de iluminación aeroportuaria y ampliar y modernizar la terminal de pasajeros. Con las mejoras el aeródromo puede recibir una mayor cantidad de turistas, quienes podrían conocer la belleza del Pacifico, observar ballenas, animales que llegan entre julio y noviembre o conocer la cultura Emberá o afrocolombiana. No obstante, el objetivo principal con las remodelaciones era poder conectar el territorio del Pacifico con el resto del país.

El gobierno y la Aerocivil,que tiene a la cabeza a Dr. Luis Alfonso Martínez Chimenty, tienen en marcha varios programas de remodelación de terminales aéreas. Para el Choco también existen otras inversiones en el aeropuerto de Jurado; no obstante, aún no se han terminado las labores de la construcción de una nueva pista de aterrizaje, instalación de sistemas de comunicación y la mejora de la seguridad aeroportuaria.

A nivel nacional existen construcciones en alrededor de 14 aeropuertos en el país, distribuidos en regiones como Chocó, Nariño, Vichada y Guainía. El dinero sumado en los diferentes proyectos ronda los $ 377.000 millones de pesos; sin embargo, unas obras apenas comienzan como las remodelaciones en el aeropuerto Cumaribo, Vichada. En resumen, se espera conectar y potenciar la conectividad entre las regiones.

