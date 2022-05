Indicadores del cambio climático batieron récords en 2021

Cuatro indicadores clave para medir el cambio climático (concentraciones de gases de efecto invernadero, subida del nivel del mar, contenido calorífico de los océanos y acidificación de éstos) alcanzaron niveles récord en 2021, alertó este miércoles (18.05.2022) un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El pasado año no marcó sin embargo temperaturas récord, por la influencia del fenómeno meteorológico de la Niña, aunque la media mundial superó en aproximadamente 1,11 grados los niveles preindustriales, de acuerdo con el informe.

