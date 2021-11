Ignorada: Epa Colombia le hizo el feo a Yina Calderón con su invitada a almorzar

.Publicidad.

“¿Por qué odias tanto a Epa?” le preguntó un seguidor a Yina Calderón y ella no dudó en responderle durante varios segundos. “Para nada, hemos tenido discusiones, pero yo estoy en todo el interés de limar asperezas con ella, es más la quiero invitar a almorzar, que hablemos y ya dejar tanta bobada que estamos para crecer todas” confesó la dueña de fajas en sus redes sociales y no cerró el tema sin antes hablar sobre las acusaciones de Epa Colombia sobre ella.

En varias ocasiones, y a pesar de sus fallidos intentos de ayudarla a mejorar, Epa Colombia mencionó las locuras y borracheras constantes de Yina Calderón; y la vez hasta cuando Yina la llamó gamina. “Yo a veces no entendía, pero ahora que le he bajado bastante al alcohol entiendo que a veces Daneidy tenía razón en algunas cosas, solo que yo de pronto no me daba cuenta” sorprendió con su confesión Yina Calderón que invitó nuevamente a almorzar a la dueña de keratinas quien hasta el momento y después de varios días, no ha contestado a la propuesta.

