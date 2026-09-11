- IA y la enfermedad colombiana

La IA podría acabar con la humanidad en una década. ¿Qué implica para Colombia? Una reflexión sobre sociedad, democracia y cómo superar nuestra enfermedad

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Hoy hablamos de IA porque el mundo se sorprendió con las declaraciones de un extrabajador e investigador de dos de las principales empresas del sector, quién advirtió que en una década la IA podría matar al ser humano.

Pues bien, en esta vídeo columna se desarrolla este dilema desde la óptima del fundamento de sociedad que tenemos. En ese sentido, se plantea cómo, éste dilema es importante para Colombia y cómo la afecta.

Finalmente, se plantea como una reflexión el método para superar la enfermedad colombiana y así lograr hacer de Colombia una verdadera República Democrática.

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