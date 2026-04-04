- Historias para ver en Semana Santa

Películas sobre como La Pasión de Cristo, Padre Pio y Ben-Hur que invitan a reflexionar y vivir la Semana Mayor desde el cine

En medio del fervor de la semana mayor, donde más de uno se pregunta cuál es el espíritu de la época. El cine ofrece varias opciones para poder entender la vida y la pasión de varios santos, la vida en otros periodos, o del mismo Cristo que renunciaron a la vida rutinaria para acceder a los placeres de la vida religiosa.

Una película muy recomendada es La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Donde se ven las últimas horas de Jesús de Nazaret, en el film se ve el tiempo en Getsemaní tras la Última cena, el arresto, juicio, la flagelación, la crucifixión, la muerte y termina con la sepultura. Las horas son definitivas porqué la muerte y resurrección de Cristo son claves en el Cristianismo, tanto para los católicos como los protestantes.

Otra opción interesante es el Padre Pio, protagonizada por Shia LaBeouf y dirigida por Abel Ferrara. La película se resume en los primeros años del sacerdote capuchino en San Giovanni Rotondo tras la Primera Guerra Mundial. La producción además de ofrecer una idea de la vida del santo, fue rotunda para Shia LaBeouf.

El protagonista abrazó la fe cristiana tras interpretar al Padre Pío en una película, encontrando en la tradición católica, la Eucaristía y el Rosario un camino de redención y paz. En su proceso para evocar al personaje el actor planteo un trabajo de método y una inmersión profunda en el papel, en otras palabras, realizó ayunos, imitó prácticas de renuncia, se acostumbró a rezar de manera frecuente etc. En resumen, buscó “volverse” como el Padre Pio.

Dentro de la lista tampoco puede faltar "María", la versión del 2024, dirigida por DJ Caruso y disponible en Netflix, es un drama bíblico que narra la vida de María de Nazaret desde su juventud hasta el nacimiento de Jesús. Es protagonizada por Noa Cohen.

Un dato, en relación a la vida de la virgen no existen tantas referencias históricas, algunos intuyen que María el personaje histórico si tenía vínculos de sangre con los levitas. En otras palabras, Jesús, podría haber pertenecido a la clase sacerdotal, de ahí ser natural su conexión con el Padre.

Para finalizar, otro clásico de semana santa es Ben Hur, bajo la dirección de William Wyler. Donde se narra la historia de Judá Ben-Hur, un noble judío traicionado por su amigo romano Messala. Tras ser injustamente encarcelado y separado de su familia, es condenado a remar como esclavo en galeras. Con el tiempo logra recuperar su libertad y regresa en busca de venganza.

A lo largo de la historia, su vida se cruza con la de Jesús, lo que influye en su transformación personal. Finalmente, Ben-Hur deja atrás el odio y encuentra redención, comprendiendo el valor del perdón y la fe.

En su conjunto las películas ofrecen una forma de mirar la Semana Santa

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