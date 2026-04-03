- ¿Quién es la poderosa familia dueña del Ingenio María Luisa que cerró sus puertas en el Valle del Cauca?

La familia Paz propietaria de Harinera del Valle y también socia del Banco de Bogotá se sale del negocio del azúcar que no pasa por un buen momento

El cierre del Ingenio María Luisa no solo pone a tambalear el legado de la famosa harina "Haz de oros" que lleva acompañando a los hogares colombianos desde la década de los años 50 con su famoso eslogan: "Rinde que da gusto", sino también deja sin trabajo a 306 personas. Aunque esta cifra se multiplica cuando se cuentan los empleos indirectos: proveedores de caña, conductores, comerciantes, pequeños negocios que dependían del flujo diario del ingenio. En total, la sacudida alcanza a 700 familias en el Valle y el norte del Cauca, regiones donde las oportunidades laborales no abundan.

El Ingenio María Luisa no pertenece a un gran conglomerado como otros ingenios del Valle, sino que ha estado históricamente en manos de una familia empresarial. En particular, el nombre clave es el del empresario Carlos Arcesio Paz, expresidente del grupo Harinera del Valle, quien ha tenido participación accionaria en el ingenio junto a su familia los Paz Bautista.

Carlos Arcesio Paz entró a la Harinera del Valle en 1973, donde trabajó 10 años antes de llegar a la presidencia de la compañía de su familia. Desde el principio fue el designado por su padre, Arcesio Paz Paz, fundador, para tomar que tomara las riendas del negocio. Antes de eso, Carlos Arcesio ya había sido concejal de Cali y presidente del Deportivo Cali entre 1990 y 1993.

Ingenio María Luisa, cultivos de caña, Valle del Cauca.

Estando al frente de la Harinera del Valle, Carlos Arcesio Paz, tuvo que vender sus acciones en el Banco de Bogotá y Promigas para enfocarse en el negocio familia. En diciembre de 1993, mediante la Escritura Pública No. 2953 de la Notaría Quince de Cali, el Ingenio María Luisa adquirió los derechos de dominio sobre predios clave como "El Marañón", en una transacción donde Harinera del Valle S.A. e Inversiones Harivalle S.A. actuaron como partes integrantes del proceso de consolidación de tierras.

De esta manera, Harinera del Valle pasaba de ser solo molino a convertirse en una potencia de alimentos procesados que gestiona más de 40 marcas que dependendían directamente de la producción del Ingenio María Luisa para su formulación y competitividad en costos. Cuando la familia Paz Bautista adquirió el Ingenio María Luisa, este llevaba detenido 20 años. Aunque no era de los más grandes del Valle, la gente lo recordaba por su historia que se remonta a 1930 cuando Ignacio Posada pone en funcionamiento el trapiche “Pajonales”, adquiere los predios aledaños y le pone Ingenio María Luisa en honor a su esposa.

Luego de la muerte de Arcesio Paz Paz, las diferencias entre los hermanos Carlos, Luz Marina y Fernando llevaron a revocar la presidencia de Carlos Arcesio Paz en 2012. Para ese momento, Harinera del Valle tenía activos de $900.000 y era reconocida por ser una de las mas fuertes en su campo. En su lugar llegó Alfonso Ocampo.

Hace un par de días se informó que el Ingenio María Luisa, propiedad de la familia Paz vuelve a cerrar sus puertas. Aunque no se detallan razones, todo a punta a que la caida del precio del azucar por cuenta de las importaciones, la entrada de etanol extranjero habrían hecho insostenible continuar con el negocio.

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