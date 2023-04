La maldita falta que nos hacen las películas sobre Dios

.Publicidad.

La última vez que una película sobre la biblia impactó fue La pasión de Cristo. Un éxito descomunal en taquilla. Las filas para entrar a cine y ver la obra maestra de Mel Gibson eran interminables. Los judíos se sintieron aludidos. Los judíos se fueron con todo contra su autor. Le acabaron la carrera. Hollywood ha sido siempre una cosa de judíos y los que no se alinean pagarán caro su osadía. Desde entonces se han realizado dos súper producciones bíblicas, Noé, con Russel Crowe, y la

magnífica Éxodo dirigida por Ridley Scott. Muy poco para un público sediento de espada ensangrentada.

También puede ver: El barrio donde mejor se vive la Semana Santa en Colombia

-Publicidad.-

Esta tradición la tenemos en Hispanoamérica desde la década del cincuenta. Los cines eran literalmente una locura. En las salas la gente pasaba buena parte de su ocio. Un éxito rotundo de esa época fue el Mártir del Calvario, protagonizada por el español Enrique Rambal jr. La genteadoraba la película y en Bogotá se pasó ininterrumpidamente durante 30 años, un fenómeno que pocos podrían entender hoy en día. Otro clásico de esa época era Marcelino pan y vino, un niño

huérfano que recibe el milagro de ver como una cruz de porcelana se transformaba en un cristo real.

También llegaban las grandes películas de los cincuenta de Hollywood. La mejor estéticamente, aunque no tan popular, fue Rey de reyes de Nicholas Ray, uno de los super directores a los que los productores, debido a su rebeldía, decidieron triturar. Sin embargo la gran película de semana santa no era necesariamente una película bíblica. Ben Hur, la versión de 1959, fue un suceso de taquilla tan impactante como las que tienen hoy en día Avatar o las películas de Marvel. La adaptación de la novela de Lewis Wallace es tal vez la última gran super producción de la época dorada de Hollywood. Los extras, los escenarios y su technicolor, uno de los avances técnicos que tenían en esa época las películas, rompieron el molde y transformaron el cine como espectáculo. Ben-Hur sigue siendo sorprendente, sobre todo por su carrera en el circo romano.

Publicidad.

Los diez mandamientos es otro gran dramón bíblico dirigido por Cecil B De Mille, un director acostumbrado a manejar grandes presupuestos y multiplicarlos en la taquilla. Acá Moisés es Charlton Heston y la recreación del antiguo Egipto sigue siendo alucinante. Entre estas películas de sandalias y espadas hay cosas realmente notables. De lejos, la más transgresora y polémica es La última tentación de cristo, demoledora adaptación de Nikos Kazantzakis por parte del atormentado católico Martin Scorsese. Un William Dafoe nos entrega la imagen de Cristo mas terrenal que hayamos podido ver en cualquier tipo de iconografía. En Colombia jamás se exhibió comercialmente. Los censores de la iglesia no dejaron. Hoy en día también es muy difícil de ver. En ninguna de las plataformas está. El cine bíblico está destino a aparecer. Y eso que no hemos contado en esta lista los apocalipsis, tan bien soñados en series recientes como The last of us o The Walking dead. Sin embargo, con el

anuncio de una segunda parte de La pasión de Cristo, el cine bíblico podría resucitar al tercer día.