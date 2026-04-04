- Una Semana Santa diferente: el FIAV 2026 llega a las regiones

Con apoyo del Ministro de Cultura, en la dirección está Yannai Kadamani ,el evento amplía su programación más allá de la capital

Una forma diferente de vivir la Semana Santa en Colombia es a través del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV). Este evento busca ofrecer a los espectadores una experiencia integral en la que convergen el teatro, la danza, el circo, el performance y la música, creando un espacio diverso para las artes escénicas.

Aunque la edición de 2026 es apenas la segunda, este año el festival apuesta por romper con el esquema tradicional de los eventos culturales centrados exclusivamente en Bogotá. Si bien el FIAV tendrá varias presentaciones en la capital, también busca expandir su alcance hacia otras regiones del país.

Como parte de un proceso de descentralización cultural, la organización ha decidido llevar una parte importante de su programación a distintas ciudades. Detrás del Fiav aparece el Ministerio de las Culturas, que tiene en la dirección Yannai Kadamani Fonrodona, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Según la programación se proyecta presentar 12 obras nacionales y 4 internacionales en lugares como Quibdó, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Pereira, Tunja, Mosquera, Chía, Cajicá, Funza y Fusagasugá. Esto reafirma la idea de que el arte escénico no pertenece únicamente a los grandes escenarios capitalinos.

En Bogotá, por su parte, también habrá una programación destacada, incluyendo funciones gratuitas. Por ejemplo, el sábado en la plazoleta del Portal Suba, a las 3 de la tarde, se presentará Varón en Polifonía. Asimismo, el domingo 5 de abril a las 7 de la noche tendrá lugar el cierre con Nexus, una puesta en escena del grupo Zenit Aerial Ballet y Collecti Arbust.

El FIAV contará con la participación de artistas de diferentes partes del mundo. En la programación se incluyen representantes de Noruega, Ruanda, Senegal, Chile, México, Francia, Irlanda y Nueva Zelanda, lo que garantiza una oferta multicultural y enriquecedora para el público.

En cuanto a la participación nacional, habrá una presencia variada y significativa. El Caribe colombiano estará representado por La Tropa de Melquíades, una comparsa teatral que reúne a 12 músicos y 30 actores y actrices, quienes presentan una fusión de teatro físico y carnaval inspirada en Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Desde Cartagena, la Corporación Cultural Atabaques participará con Anímeros, una obra que explora el tránsito entre la vida y la muerte desde una mirada simbólica y tradicional.

De esta manera, el FIAV 2026 se consolida como una plataforma que no solo promueve las artes vivas, sino que también acerca la cultura a distintos territorios.

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