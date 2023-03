Historias de discriminacion laboral por ser mujer

Por: Daniela Guzman Rojas |

marzo 09, 2023

El 8 de marzo es la conmemoración del día internacional de las mujeres, se busca eliminar la discriminación y promover el empoderamiento de las mismas; cada año nos cuentan la historia por las que gracias a un grupo de mujeres hoy tenemos una serie de derechos que hace años eran impensables; pero realmente ¿se nos siguen vulnerando los derechos?

Enfocado en el tema laboral, de acuerdo con las estadísticas del DANE para el trimestre octubre - diciembre 2022, la tasa de desempleo para las mujeres fue 12,6% y para los hombres 7,8%., una brecha pequeña pero realmente preocupante. Ahora bien, muchas veces a pesar de que las personas constantemente creen estar luchando con esta brecha e incluso con el machismo, hacen comentarios o realizan acciones que nos perjudican directamente a las mujeres.

Un ejemplo de lo anterior, es una historia personal; hace un tiempo estuve en una entrevista de trabajo realizada por un hombre, en la que me hizo preguntas personales en las que incluía mi estado civil y si tenía o no hijos, en el momento que dije que era soltera y sin hijos esto fue subrayado como algo positivo para entrar a esa empresa a trabajar; ahora me preguntó qué hubiera pasado si hubiera dicho lo contrario? Seguramente ni hubiera pasado a la siguiente etapa, una clara discriminación por ser mujer, por tener a cargo a alguien y por pensar que por esas razones no me puedo desempeñar bien en un trabajo. Lo anterior, totalmente falso, entre las mujeres más empoderadas, trabajadoras y constantes son las madres, las esposas.

Posteriormente, fui entrevistada en otro lugar por una mujer, a ella no le intereso en lo absoluto ni mi estado civil si tenía o no hijos; pues le dio importancia a lo que era que es mi perfil y mi capacidad laboral.

En el derecho, se ve constantemente esta discriminación con comentarios como “ah y es abogada” o “se nota que no es un gran caso por lo que lo defiende una abogada”; pero bueno, las personas que hacen estos comentarios el 8 de marzo andan diciendo que están de acuerdo con el empoderamiento de las mujeres, con la no discriminación, con que debemos buscar la igualdad de género.

El 8 de marzo, es un día de reflexión, de preguntarle a las mujeres que le rodean las veces que se han sentido discriminadas por el hecho de ser mujer y pensar si usted lo ha hecho consciente o inconscientemente; de pensar si cree que por alguna razón las mujeres no podemos hacer lo mismo que los hombres, o si usted prefiere trabajar con un genero en específico por simple discriminación y machismo; definitivamente es un día para reflexionar, para escuchar, entender y ponerse en los zapatos y más que todo para no permitir que silencien las voces de mujeres que han sido discriminadas, abusadas, acosadas, o asesinadas solo por el hecho de tener la gran virtud de ser mujer.