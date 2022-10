Del odio al amor: la relación tóxica de Tomás Ángel con Atlético Nacional

.Publicidad.

En el año 2014, Juan Pablo Ángel decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional en Atlético Nacional; y mientras varios hinchas lloraban la ausencia del delantero, su hijo, Tomás Ángel, se preparaba para ser el digno reemplazo de su papá.

El muchacho por ese entonces la rompía en el futbol infantil, ganando torneos y siendo goleador. Y cuando logró llegar a las divisiones menores de Atlético Nacional en 2020, haciendo parte del listado de las 60 promesas mundiales del diario The Guardian, todos aseguraron que la dinastía Ángel continuaría

Sin embargo, Tomas Ángel terminó siendo una víctima más de la falta de oportunidades, a tal punto que a día de hoy han sido muy pocos los técnicos que le han dado el aval para jugar en el primer equipo de Atlético Nacional. En dos años, el juvenil solo ha podido disputar 4 partidos y anotar un gol.

Gol de Tomas Angel en Atlético Nacional (primero cómo profesional) Narración BAMBINO PONS... 😅😅😅 pic.twitter.com/fiFvUSwB5V — Alex' Parra M' (@Alexparram9) March 7, 2021

Sumado a esto, las críticas que ha recibido de la hinchada han sido fuertes. Pero eso pareció cambiar con la llegada de Autuori, puesto que varios fanáticos verdolagas piden a gritos que lo pongan a jugar por Jefferson Duque, jugador que ahora está recibiendo todo el odio de los hinchas.

Mientras Tomás Angel llora por tener una oportunidad y demostrar sus ganas y fútbol,vemos el 9 de nacional arrastrar sus pies, titular indiscutible por todo el país.. *desagradecido es el 3er goleador de La historia, y? Mk Entonces llamen a Aristi físicamente esta mejor. — TURRO (@alezis7) October 24, 2022

yo solo quiero que Autuori ponga a jugar a mi amor (es decir Tomás Ángel) — maquita🪐 (@calleseps) October 22, 2022

Ya es hora de que le den minutos a Tomas Ángel — Diego (@thomaswayne1380) October 23, 2022

Ella:Seguro está pensando en la otra... Yo: Será que el profe Autori le dará oportunidad a Tomás Angel(?)..al Pereira hay que ganarle como sea. pic.twitter.com/tVmGQeYuPb — !Iván¡ (@FuiIvan_MolinaV) October 20, 2022

Ya no se sabe qué es lo que quiere la afición verdolaga. En sus inicios no pasaban a Tomas Ángel pero ahora lo quieren en el equipo de Autuori. Definitivamente el hijo de Juan Pablo Ángel lo que tiene es una relación toxica con Atlético Nacional; y si no se le va a dar la oportunidad de tener regularidad, lo mejor sería que cambiara de equipo.