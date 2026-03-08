- Hernán Penagos, el caldense que pasó de ser mensajero a ser el encargado de dirigir las Elecciones 2026

Conoce el país las regiones y en política llegó con el Partido de la U al Congreso y al Consejo Nacional Electoral la ante sala de la Registraduría

Aunque tímido desde niño, Hernán Penagos Giraldo supo jugársela en el momento correcto hasta llegar a lo más alto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad encargada de registrar a los colombianos y organizar las elecciones.

Es el hijo mayor de un matrimonio de dos campesinos de Samaná, Caldas. Su madre, Rosa Giraldo, fue maestra durante cuarenta años. Eso representó una ventaja en la vida del registrador nacional, pues a los cuatro años ya sabía leer y escribir. Su padre, Ramón Penagos, fue secretario de la Alcaldía de Samaná durante doce años y luego trabajó veinte años en juzgados municipales. De él heredó la chispa política y el interés por lo público.

Samaná, Caldas, pueblo de nacimiento de Hernán Penagos.

Roger Penagos, el único hermano de Hernán Penagos, cuenta que Hernán siempre se caracterizó por detalles como desarmar los radios de la casa para averiguar de dónde salía la voz de los locutores. Tal vez por eso, cuando cumplió diecisiete años, viajó a Bogotá para estudiar Ingeniería de Sistemas, pero no le gustó, solo hizo un semestre y se devolvió para Samaná.

A la señora Giraldo no le gustó la decisión de su hijo y lo castigó para que cogiera juicio. Como buen joven sin responsabilidades, Penagos se dedicó a disfrutar la vida. En el pueblo era conocido por su buen sentido del humor y por ser un buen delantero jugando al fútbol: fue campeón dos veces junto a su primo John Zuluaga con el equipo del pueblo que era patrocinado por una discoteca.

Hernán Penagos en la selección de fútbol de Samaná, Caldas.

En esos tiempos consiguió su primer trabajo como mensajero del Banco Cafetero, y a los pocos meses ascendió a auxiliar administrativo. Allí tomó la que él considera la decisión más difícil de su vida: se retiró del Banco y se fue para Manizales a estudiar Economía.

Como estudiante de Economía tenía que rebuscarse para sobrevivir, así que se asoció con su primo y montaron un local de ropa en el centro comercial Parque Caldas. Las ganas de salir adelante hicieron que el negocio fuera un éxito, pero en la universidad las cosas no iban igual de bien y, a mitad de carrera, se dio cuenta que la Economía no era lo suyo. Entonces, sin consultarlo con la señora Giraldo para evitarle un nuevo disgusto, se fue a Medellín a estudiar Derecho.

Finalmente se graduó como abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Para solventar su vida de universitario, en Medellín trabajó como vendedor libros e incluso llegó a ser asesor jurídico de la Arquidiócesis. Años después se especializó en Derecho Administrativo de la Universidad de Caldas con un posgrado en Servicios Públicos Domiciliarios del Externado.

Después de graduarse, su ascenso fue imparable. Empezó como pasante en la Comisaría de Familia de Fresno, Tolima. Luego trabajó en más de media docena de alcaldías en municipios del norte del Tolima y del oriente de Caldas. En ese recorrido hizo conexiones políticas y mostró su vocación por la gente: los dos elementos necesarios para dar el salto a la vida política.

Se casó en 2006 con Norma Beatriz Mesa Botero, hermana del exrepresentante conservador Jorge Hernán Mesa Botero, quien en 2019 se lanzó a la Alcaldía de Manizales por el grupo del senador liberal Mario Castaño y el alcalde Octavio Cardona, en alianza con el uribismo.

Hernán Penagos junto a su hijo Tomás, su madre Rosa y su esposa Norma.

En 2007 lo invitaron a lanzarse a la Asamblea de Caldas. Nadie en el partido de la U se preocupó por su participación, pues no esperaban que pudiera ganar. Se acercó al Partido de la U liderado por el exministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuluaga y de Luis Alfonso Hoyos, ambos con mucho peso en el oriente de Caldas y la exsenadora Adriana Gutiérrez quien también tenía vuelo en la región.

La guerrilla de las Farc marcó la suerte de muchos en el oriente de Caldas.

Para ese momento, la guerrilla de las FARC, comandada por la temible Karina, tenía azotada la región. Al comienzo del gobierno Uribe se había dado el secuestro del líder político de Caldas Óscar Tulio Lizcano, papá del exsenador y candidato presidencial Mauricio Lizcano, quien permaneció 8 años en cautiverio hasta octubre del 2008.

La violencia tocó de cerca a Penagos. El hoy registrador tenía cita con el aspirante a la Alcaldía de Samaná, Jesús Montoya Torres, pero Montoya fue asesinado por dicha guerrilla mientras esperaba a que Penagos llegara. Este retraso le permitió a Penagos esquivar la muerte y ganarse una curul con 8.000 mil votos. Aunque era un novato, en octubre de 2008 logró llegar a la presidencia de la Asamblea de Caldas.

Tras ser presidente de la Asamblea de Caldas, saltó al Congreso en 2010 como fórmula de la U, bajo el ala de Óscar Iván Zuluaga. En la Cámara, ganó notoriedad al liderar el proceso contra Álvaro Uribe por la "Yidis-política" y, aunque inició como uribista, su alineación con el gobierno de su copartidario de la U, Juan Manuel Santos, quien lo empujó a la cabeza de la Cámara de Representantes y lo hizo alejarse del uribismo, aunque sea públicamente.

Hernan Penagos como representante a la Cámara por el partido de la U, elegido como integrante de la comisión de paz.

Pese a quemarse en su intento de llegar al Senado en 2018, logró reinventarse como magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral, cargo que alcanzó con el respaldo del Partido de la U, logrando unir entorno a su nombre al sector de Mauricio y Óscar Tulio Lizcano y al influyente senador antioqueño Juan Felipe Lemos. Mientras ocupaba la presidencia de la corporación fue pavimentando el camino hacia la Registraduría en la que vio una oportunidad de servir, como ha insistido todo el tiempo. El 23 de noviembre del 2023 se dio su elección para reemplazar a Alexander Vega Rocha.

Aunque ya tuvo un fogueo con una jornada nacional como fue la elección de los Consejos de juventud el 19 de octubre pasado, las elecciones legislativas de este 8 de marzo y las presidenciales de mayo serán la gran prueba como registrador tras haber avanzando de manera decidida en la tecnificación de todo el proceso electoral para garantizar plena transparencia.

