VIDEO. Puntos de vista. El domingo se celebrará un hecho muy importante, definitivo, clave en la vida de este país: la elección presidencial. Como está la situación, va a ser relativamente reñida la disputa porque lo más factible es que gane Abelardo, pero uno tiene que tener en cuenta varios factores. Petro es una persona sin escrúpulos, el poder del Estado es grande y una tentativa de fraude no me extrañaría. Yo creo que está al orden del día, ejemplo, en todas esas zonas de distensión que él ha inventado, ahí van a obligar a a votar por el señor Cepeda.



El caso de Adelardo es el problema de las compañías que ha tenido, pero yo creo que la fatalidad sería que Cepeda pueda ganar. Yo ya lo dije, si llegara a quedar Cepeda añoraríamos a Petro.

Creo que de ganar a Abelardo tiene que buscar necesariamente un equipo que se acomode a los intereses de los capitalistas, que más que todo son capitalistas burocráticos. No hay una burguesía industrial sólida, nunca ha existido, pero creo que si queda Abelardo, el que queda mal parado es Petro y sobre todo con los Estados Unidos que ya lo están investigando y que tiene una espada de Damocles sobre su cabeza: Maduro.

El resultado de este gobierno no podía ser más desastroso. Saquearon totalmente los recursos del Estado. Lo saquearon.

El apoyo del señor Trump al señor Abelardo tiene tanto de ancho como de largo. Más que poner votos es una notificación el país. Yo espero para terminar que el señor Cepeda no gane.

Qué va a pasar después de las elecciones. No puede haber movimientos sociales y disturbios. El aparato militar y policivo lo tiene de rodillas Petro. Peo yo creo que puede haber hechos de disturbios. Esperemos, como dicen las señoras, que transcurra la jornada de tranquilidad. El problema es lo que va a pasar después de la jornada. Para terminar, hay que derrotar a Cepeda.

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