Hablemos de 'contexto' para entender por qué el crimen siguen reinando

Por: Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

junio 13, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La comprensión de los fenómenos de macrocriminalidad, que abarcan delitos de

gran envergadura como el crimen organizado, la corrupción a gran escala, el

lavado de dinero, el terrorismo, entre otros, requiere que los miremos con una

perspectiva integral y que procuremos hacer un análisis profundo de los contextos

en los que se desarrollan. La construcción de estos contextos es fundamental para

entender las dinámicas complejas y factores que contribuyen a la proliferación de

estos delitos y, a su vez, para formular estrategias efectivas de prevención y

combate.

En primer lugar, la construcción de contextos implica examinar el entorno histórico,

socioeconómico, político y cultural en el que se producen estos fenómenos.

Comprender las condiciones sociales y económicas como la desigualdad, la

pobreza, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos, permite identificar

las vulnerabilidades que pueden ser explotadas por los grupos armados (actores

del conflicto). Además, analizar el entorno político y la calidad de las instituciones

es crucial para entender cómo la corrupción y la impunidad pueden facilitar el

florecimiento de la macrocriminalidad y la adhesión de las comunidades a estas

estructuras de poder.

La construcción de contextos también implica comprender los factores culturales y

las dinámicas sociales que influyen en la macrocriminalidad. Las normas sociales,

las redes informales, las economías ¨ilegales¨ y las prácticas tradicionales pueden

contribuir a la consolidación y perpetuación de estructuras delictivas. Por ejemplo,

en algunas regiones, la existencia de culturas de violencia o de corrupción

arraigadas puede dificultar los esfuerzos de lucha contra la macrocriminalidad. Lo

anterior es muy propio de nuestro país.

El contexto es ante todo el marco de los hechos, es decir, aquello que sin

constituir en sí mismo el sustento factico que se analiza o se juzga, sirve para

entenderlo o interpretarlo. El contexto no es la prueba sobre el hecho, sino un

marco útil para interpretarlo, en palabras un poco más sencillas, el contexto

histórico, cultural, económico y social, no puede ser utilizado a efectos de

endilgarle a una persona, grupo o estructura armada, su responsabilidad penal,

estos elementos son absolutamente necesarios para entender el por qué, por

ejemplo, la existencia de un conflicto armado (no internacional como el reconocido

por la CICR en Colombia), perdura en el tiempo y perdurará si el gobierno insiste

en solucionarlo vía sometimiento, si esto fuera así, si la vía del sometimiento fuese

la adecuada, valdría la pena preguntarse ¿por qué cada que un grupo armado se

somete, casi que de manera automática emerge otro, quizá con mayor poder y

reconocimiento en la misma comunidad?.

Ahora, la importancia de la construcción de contextos radica en que nos permite ir

más allá de una visión simplista de los delitos de macrocriminalidad. Al

comprender los factores complejos y multifacéticos que intervienen, podemos

abordar de manera más efectiva los problemas en su raíz y desarrollar estrategias

integrales de prevención y combate. Esto implica fortalecer las instituciones,

promover la transparencia y la rendición de cuentas, mejorar las condiciones

sociales y económicas, fomentar la educación y la conciencia ciudadana, y por

supuesto, que el estado ocupe esos territorios donde se desarrollan esos factores

complejos, pero esa ocupación estatal no debe ser sólo a través de intervenciones

militares que no hacen más que llenar de zozobra a las comunidades, olvidando

que lo importante siempre será la protección de aquellas, epicentros de grandes

afectaciones en sus necesidades más elementales, necesidades que han sido

suplidas por los diferentes actores del conflicto, lo que no debería ser, porque esta

obligación es única y exclusiva del estado, pero como se volvió costumbre, ante el

abandono sistemático del mismo estado, los actores del conflicto, estas

estructuras armadas, al suplir estas necesidades más básicas, se han ganado el

reconocimiento como verdaderas autoridades, teniendo control político, social,

económico.

Hablar de contexto no es, de por sí, un tema sencillo de comprender, es muy vasto

y complejo. Por ello, es necesario generar discusiones académicas a fin de

propiciar espacios de entendimiento, para no seguir cayendo en el juego populista

del querer solucionar todo con cárcel, con penas, con sometimientos. Demostrado

está, que las leyes y decretos de sometimiento sólo han sido paños de agua tibia,

con soluciones temporales, pero jamás han resuelto el problema de raíz, si eso no

es así ¿por qué luego de más de veinte procesos de sometimiento, sigue el

reciclaje de combatientes y llevamos más de cincuenta años en conflicto?