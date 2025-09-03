Gustavo Quinteros, el técnico al que Tulio Gómez le va a apostar para que saque al América de la crisis

Ante los malos resultados de Gabriel Raimondi, el club escarlata tendría como plan "a" a este exjugador que ya ha dirigido dos selecciones

Ya son más de siete partidos en los que el América de Cali no conoce la victoria, razón por la cual Gabriel Raimondi fue desvinculado del club escarlata. Ante la difícil situación y los fuertes rumores que circulan, ya empieza a sonar un nombre para reemplazar al técnico argentino que no consiguió los resultados esperados. Se trata de Gustavo Quinteros, un argentino-boliviano con amplia trayectoria, quien sería la principal opción para asumir las riendas del conjunto caleño. Aunque por ahora su llegada no ha sido confirmada, se cree que América estaría presionando para concretar su fichaje.

Anuncios. Anuncios.

Gustavo Quinteros, el extranjero que convenció a Tulio Gómez y al América de Cali

Tras los pobres resultados con el inexperto Raimondi, la directiva estaría apostándole a un técnico con mayor recorrido. Si bien se mencionaron nombres como David González o Juan Cruz Real, el club habría puesto todos sus esfuerzos en Quinteros, una figura con peso y experiencia que podría darle mayor estabilidad al proyecto escarlata. Esta posibilidad habría sido adelantada por el periodista Pipe Sierra, aunque el equipo aún no se ha pronunciado oficialmente.

🚨 Gustavo Quinteros (60) es el ‘Plan A’ de #América. El DT argentino está en diálogos y es el “tapado” de la dirigencia. Buscan aclarar posturas pronto: importante el proyecto deportivo y la parte económica 🔴



👀 El campeón en Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia es el favorito pic.twitter.com/YQVonB6fDP — Pipe Sierra (@PSierraR) September 3, 2025

La hoja de vida de Quinteros es amplia y sólida, lo que lo convierte en la primera opción. Ha dirigido a las selecciones de Bolivia y Ecuador en eliminatorias y Copas América, experiencia que lo posiciona entre los favoritos de la hinchada. Además, a lo largo de su carrera ha logrado levantar una docena de títulos, un palmarés que ilusiona a los seguidores del América.

Anuncios.

|Le puede interesar Esto valen los 5 carros más vendidos en Colombia en lo que va del 2025, hay varias marcas

Anuncios..

Su historia en el fútbol no se limita al banquillo. Como jugador, disputó el Mundial de 1994 con la selección boliviana, siendo un defensor destacado de aquel recordado equipo. A nivel de clubes también sumó éxitos, conquistando títulos con Blooming y Bolívar en Bolivia, además de su paso por Emelec en Ecuador. Posteriormente, su carrera lo llevó a equipos en Argentina y Chile.

Gustavo Quinteros en Gremio

Como entrenador, Quinteros ha tenido la oportunidad de dirigir en ligas tan competitivas como las de Arabia Saudita, México y Brasil, consolidando un recorrido internacional que lo hace aún más atractivo para un América que busca salir del bache. Su llegada, de confirmarse, podría representar un cambio de rumbo para un club que atraviesa uno de sus momentos más críticos y que necesita, más que nunca, liderazgo y resultados.

Vea también: