Esto valen los 5 carros más vendidos en Colombia en lo que va del 2025, hay varias marcas

El sector automotor vive un gran momento en el país. Tras un 2024 que dejó cifras moderadas, este año los resultados son mucho más alentadores. Solo en agosto se matricularon 21.285 vehículos nuevos, superando de lejos los 16.498 del mismo mes en 2024. Un crecimiento que no solo refleja la recuperación del mercado, sino también el cambio en las preferencias de los colombianos, quienes hoy buscan desde compactos eficientes hasta camionetas híbridas y vehículos de carga.

En medio de este panorama, hay cinco modelos que sobresalen y que se han convertido en los favoritos de quienes están renovando carro. Lo interesante es que no se trata de un listado homogéneo, sino de un top que combina diferentes tipos de vehículos, precios y públicos.

Kia Picanto: el eterno consentidoque sigue entre los carros más vendidos del año

En el quinto lugar se ubica el Kia Picanto, un compacto que no pierde vigencia. Con 3.706 unidades vendidas en lo corrido del 2025, sigue siendo el preferido de muchos gracias a su eficiencia y precio accesible. Tras la actualización que recibió hace un año, luce más moderno y atractivo. Su versión más básica arranca en $57.990.000, lo que lo convierte en una de las opciones de entrada más competitivas del mercado.

Renault Duster: la SUV de confianza

El cuarto lugar le pertenece a la Renault Duster, que se mantiene como uno de los SUV más populares del país. En este 2025 ha matriculado 5.031 unidades, consolidándose como una de las camionetas más vendidas. Parte de su éxito radica en la nueva motorización híbrida, que le da un aire de modernidad a un modelo ya tradicional. Sus precios arrancan en $93.190.000, y la versión más completa llega a $113.790.000.

Así luce la nueva Renault Duster.

Mazda CX-30: la híbrida más deseada

En la tercera posición aparece la Mazda CX-30, otro SUV que ha conquistado a los colombianos con su diseño, tecnología y eficiencia. La marca japonesa supo leer el mercado y la versión híbrida ha resultado ser un imán para compradores. Con 5.137 unidades vendidas este año, es hoy una de las opciones favoritas en el segmento. Su precio base es de $112.600.000, un valor que muchos consideran justo frente a lo que ofrece en diseño y rendimiento.

Kia K3: la gran sorpresa del top

El segundo lugar lo ocupa una de las revelaciones del mercado: el Kia K3. Disponible en versiones Sedán y Cross, este modelo ha conquistado las calles por su versatilidad y buen balance entre precio y prestaciones. En lo corrido del 2025 ya suma 5.915 unidades matriculadas, una cifra que demuestra su rápida aceptación. El Sedán parte en $80.990.000, mientras que la versión Cross arranca en $81.990.000, dando opciones para diferentes gustos y presupuestos.

Toyota Corolla Cross: el rey entre los 5 carros más vendidos en Colombia

El primer lugar del ranking no sorprende a muchos: el Toyota Corolla Cross sigue siendo el modelo más vendido del país. La combinación de confiabilidad, tecnología híbrida y respaldo de marca lo han consolidado como la elección número uno de los colombianos. En este 2025 ya acumula 6.385 unidades vendidas y sus precios empiezan en $135.900.000. Una SUV que representa el presente y futuro de la movilidad en el país.

Cinco modelos que marcan tendencia en Colombia: compactos, SUV híbridos y nuevas propuestas que amplían las opciones para el consumidor. Lo cierto es que el mercado está más dinámico que nunca, y la pregunta queda abierta: ¿cuál de estos carros ofrece el mejor balance entre precio y rendimiento?

Vea también: