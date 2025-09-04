El imperdible festival de comida que aterriza a Bogotá con los 30 mejores restaurantes de la ciudad

La capital se prepara para una nueva edición de 'A cielo abierto' y es una opción ideal para aquellos amantes de la buena comida

La capital se ha consolidado como uno de los centros culturales y gastronómicos más importantes del país. Hoy no solo acoge grandes conciertos y eventos musicales, sino que también se convierte en escenario de festivales que le apuestan al emprendimiento, la innovación y las propuestas culinarias más diversas. Uno de los más esperados es A Cielo Abierto, un famoso festival de comida que promete deleitar a propios y visitantes durante dos fines de semana consecutivos. Será un espacio vibrante, ideal para disfrutar en familia, con amigos, en pareja o incluso en solitario, donde la buena comida será la protagonista.

Anuncios. Anuncios.

A Cielo Abierto, el famoso festival de comida que llega al Parque Museo El Chicó

The Gula Group ya tiene todo listo para una de las citas más especiales del año. En esta nueva edición de A Cielo Abierto, los asistentes podrán disfrutar de los mejores 30 restaurantes de Bogotá, seleccionados tras un riguroso proceso de curaduría gastronómica. A esto se suma el respaldo de Coca-Cola como sponsor principal, lo que refuerza la magnitud y el impacto del evento en la ciudad.

|Le puede interesar Esto valen los 5 carros más vendidos en Colombia en lo que va del 2025, hay varias marcas

Anuncios.

Entre las grandes novedades de este año destaca la presencia de Osaka, gracias al apoyo de Mastercard. Quienes quieran vivir esta experiencia exclusiva podrán hacerlo con un acceso de $80.000. A esta propuesta se suman nombres reconocidos como Lele Café Bar y el Mercado de la Gula, donde los visitantes tendrán la oportunidad de llevar a casa productos de 13 marcas, entre ellas Fazenda y Gooms.

Anuncios..

El cartel de restaurantes participantes combina clásicos y nuevas apuestas. Estarán presentes referentes como La Brasserie, Casa, El Árabe, Nueve e Ideal, junto a nuevas propuestas que prometen sorprender como Naous, Agena Bistro, Tremé y Tercer Piso. Cada establecimiento ofrecerá platos creados exclusivamente para este festival. Y porque ningún evento gastronómico estaría completo sin algo dulce, se suman propuestas irresistibles como Agadón, Alfajores Ventura, Berry Lab, entre muchas otras.

Los horarios de A Cielo Abierto serán los siguientes:

Viernes 5 y 12 de septiembre y sábados 6 y 13 de septiembre: ingreso exclusivo para mayores de edad, con dos franjas de acceso: de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

ingreso exclusivo para mayores de edad, con dos franjas de acceso: de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Domingos 7 y 14 de septiembre (Family Day): diseñado para toda la familia, con horarios de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

El festival será pet friendly, para que incluso las mascotas hagan parte de la experiencia. Además, los clientes de Mastercard tendrán beneficios exclusivos. En definitiva, un evento pensado para disfrutar de principio a fin, que confirma a Bogotá como un epicentro de la gastronomía y las experiencias culturales en Colombia.

Vea también: