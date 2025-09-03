El premiado centro comercial de Bogotá que hizo tremenda inversión para conquistar a nuevos clientes

Hoy, la apuesta comercial tiene que ser mucho más atractiva, con el fin de conquistar a clientes cada vez más exigentes. Por eso, muchos centros comerciales, tanto nuevos como tradicionales, están buscando ofrecer experiencias novedosas y diferentes a sus visitantes. Ese es precisamente el camino que ha tomado Plaza de las Américas, un centro comercial de Bogotá muy querido que se la ha jugado por cautivar no solo a los habitantes del sector, sino también a personas de otras zonas de la ciudad e incluso a turistas. Su estrategia ha sido arriesgada, pero también les ha valido importantes reconocimientos.

Las grandes inversiones que están transformando este centro comercial en Bogotá

Para cautivar a un público más amplio, el centro comercial destinó $1.000 millones a la construcción de una terraza temática bautizada como Skytown, un espacio de 6.900 metros cuadrados que representa un verdadero cambio. Tras un año de trabajos, ya está abierta al público y ofrece un concepto diferente: seis canchas de pádel, una zona gastronómica con foodtrucks y espacios de arte urbano.

Además, se incorporaron un parque infantil, zonas de descanso y áreas diseñadas para quienes pueden trabajar de manera remota. Incluso, está próxima la apertura de un espacio especial para mascotas. Todo esto convierte a la terraza en un proyecto que le da un nuevo aire a un lugar que abrió sus puertas en 1991 y que busca renovarse constantemente. Pero ahí no terminan las novedades.

Plaza de las Américas también prepara una agenda con eventos deportivos, presentaciones musicales, experiencias gastronómicas y más actividades pensadas para enganchar a esos clientes que hoy buscan espacios más dinámicos y que se adapten a nuevas formas de vida y consumo.

Los reconocimientos que ha conseguido Plaza de las Américas

La transformación del centro comercial no solo ha quedado en sus instalaciones. Recientemente, Plaza de las Américas obtuvo un doble reconocimiento internacional en los Premios CLICC 2025, uno de los galardones más prestigiosos de la industria de los centros comerciales. Allí, el centro comercial bogotano consiguió el segundo y tercer lugar en la categoría ESG (Ambiental, Social y Gobernanza), dentro del apartado de Prácticas Destacadas de Liderazgo.

Estos reconocimientos llegaron gracias a proyectos como “Menos emisiones de CO₂” y “Goles para una vida mejor”, iniciativas que refuerzan su compromiso ambiental y social. De esta manera, Plaza de las Américas sigue posicionándose como uno de los referentes de la capital y ratifica que sus planes de innovación y sostenibilidad continúan en firme.

