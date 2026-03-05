Gustavo Petro y otros cuatro presidentes latinoamericanos no fueron invitados por Trump a una cumbre en Miami

En el exclusivo hotel Doral empieza este 7 marzo la reunión Escudo de las Américas con la presencia de 11 presidentes sin México, Brasil, Nicaragua, Cuba y Colombia

A pesar de los acercamientos entre Trump y Petro en su pasada reunión el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca, Colombia no fue invitada a la cumbre de países latinoamericanos organizada por Donald Trump en Miami.

En esa cumbre, que ha recibido el nombre de “Escudo de las Américas”, algunas de las cabezas de los gobiernos de América hablarán de cómo garantizar la seguridad y aumentar la libertad en sus respectivos países. Colombia no es la única nación que no va ir. Entre los ausentes están México, Brasil, Cuba y Nicaragua. No es sorpresiva la ausencia de los dirigentes de Cuba, Miguel Díaz Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega, ya que los estilos de política y gobierno en Cuba y Nicaragua han sido desde hace años lejanos a la Casa Blanca.

En varias oportunidades, Miguel Díaz Canel ha mencionado como causas de la crisis en Cuba las sanciones impuestas por los Estados Unidos que, según él, afectan el suministro de combustible y la economía de la isla. Por su parte, Ortega califica las acciones de los Estados Unidos como intervencionistas y asfixiantes contra Nicaragua. En respuesta a estas opiniones, el gobierno de Trump menciona que ambos países no les cumplen a sus ciudadanos al tener gobiernos represivos y autoritarios.

La ausencia de Claudia Sheinbaum en Miami, por ahora, aún no tiene explicación clara; aunque, por la situación de orden público luego de la muerte de alias El Mencho, se requeriría la presencia de Sheinbaum.

Mientras tanto, aunque durante aquel encuentro del 3 de febrero entre Petro y Trump en la Casa Blanca se habló del visado de Petro, de la reactivación de la economía en Venezuela, y de la coordinación para combatir el narcotráfico, las buenas relaciones entre ambos países aún permanecen bajo observación, como lo declaró recientemente el secretario de estado Marco Rubio.

Quienes sí estarán en Miami en el hotel National Doral el 7 de marzo serán los líderes de Estado de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

