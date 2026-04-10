La estrella que ESPN le "robó" a Caracol y que coincide con la salida de Julián Capera del canal deportivo

ESPN suma a Ana María Navarrete a su equipo en 2026, en medio de cambios clave en Gol Caracol como la salida de Ricardo Orrego

Ana María Navarrete confirmó su llegada a ESPN Colombia en 2026, un movimiento que la devuelve a la televisión en un momento clave para el periodismo deportivo nacional. Su fichaje coincide con salidas, rumores y reacomodos dentro de Caracol, especialmente en su unidad deportiva.

La periodista venía de desempeñarse como panelista en Caracol Radio y de participar en formatos digitales con entrevistas a figuras políticas. Ese recorrido previo marca su regreso a la pantalla con un perfil fortalecido en distintos formatos, ahora bajo una de las marcas más fuertes del continente.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales con un mensaje directo: “Nueva casa. Qué bonito se siente ESPN Colombia”. Con esa confirmación se concreta uno de los movimientos más visibles del año en el sector.

La salida de Julián Capera de ESPN y el momento que vive Caracol

La llegada de Navarrete a ESPN se da en paralelo a la salida de Julián Capera del mismo canal, periodista que venía consolidándose como una de las voces jóvenes más reconocidas en información de fichajes y fútbol internacional.

Capera anunció su salida sin detallar su próximo destino, lo que abrió espacio a versiones sobre su posible llegada a Gol Caracol. Ese movimiento se cruza con el vacío que dejó Ricardo Orrego y con ajustes internos dentro del equipo deportivo del canal.

Cabe recordar que el llamado “remezón” en Caracol responde a una reconfiguración de nombres y roles en plena antesala de grandes eventos deportivos, como el Mundial de 2026, y a la polémica de acoso laboral y sexual que no solo ha dejado como consecuencia la salida de Orrego, sino también la de otro 'peso pesado' del canal como lo era Jorge Alfredo Vargas.

Navarrete, por su parte, tuvo un paso previo por Caracol TV como periodista, lo que añade un componente adicional a su fichaje. Su llegada a ESPN se interpreta como el traslado de una figura formada en esa casa hacia una cadena competidora, en medio de un mercado cada vez más dinámico.

En ESPN, su primer rol confirmado es como panelista en Balón Dividido, aunque se prevé que tenga presencia en otros espacios relacionados con análisis y actualidad del fútbol, así como en reportería en el campo de juego.

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