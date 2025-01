Guido Niño, el único chef colombiano con estrella Michelin en Francia, estará cocinado en Bogotá

Por: Rubén Darío Escobar |

enero 20, 2025

Cocreará dos cenas con el chef Andrés Fernandes, el cual nació en Francia en donde estudió, por influencia familiar se enamoró de Colombia y vino a crear Cascajal y cumplir su sueño. El otro, Niño, se fue a Francia a estudiar y allí se quedó, alcanzó una Estrella Michelín y es el chef del restaurante Likoké, en Le Vans, al sur de Francia.

Guido Niño, el único chef colombiano con una estrella Michelin en Francia estará en Bogotá, en el restaurante Cascajal, del chef franco colombiano Andrés Fernandes León en una cena a cuatro manos el jueves 23 de enero y en la celebración de una Noche de Industria, el domingo 26 del mismo mes.

La visita del prestigioso chef caleño hace parte del proyecto “Cascajal, bajo las estrellas”, una iniciativa que contempla diferentes actividades, entre ellas las visitas de varios chefs entre quienes figura Guido Niño, chef del restaurante Likoké, de Le Vans, Francia y quien como Fernandes, se ha formado como cocinero profesional en ese país.

¿Cómo llega Guido Niño a Cascajal?

A propósito de la visita del chef caleño a Cascajal, Fernandes ha dicho: “Más allá de una moda de hacer eventos con chefs invitados. Lo que busco es hacer algo con personas con las que conecto. Con Guido, no nos conocimos en Francia ni trabajamos juntos, nos conocimos acá en Colombia hace dos años y fue muy gracioso. Lo contacté y me dijo mira, primero conozcámonos, cuando de pronto un día estaba ahí, nos conocimos y nos entendimos muy bien, porque obviamente tenemos muchas similitudes, Guido es colombiano, lleva 15 años viviendo en Francia, donde se formó y en donde trabaja. Yo, al contrario, soy de mamá colombiana, nacido en Francia, hice mi carrera allá y al contrario de Guido, decidí venirme a Colombia, o sea que, digamos, es una historia inversa.

Pero es claro, esta historia en contravía de los dos chefs tendrán un punto en común y una sola vía: la cocina de Cascajal, allí estos maestros de la cocina trabajarán en un menú que han cocreado durante los días previos al encuentro y que hace énfasis en los productos locales y en la alta cocina.

Por eso Guido Niño, un caleño que tras terminar su bachillerato en el Liceo Francés de Cali, emprendió su viaje al país europeo con el fin de estudiar cocina con el apoyo de su familia y con múltiples sacrificios económicos, no vacila cuando afirma que la 'Noche de Industria' que se vivirá en Cascajal, es ante todo una manera de acercar a la alta cocina a los miembros de los equipos de los distintos restaurantes.

Abriendo cocinas

“Me parece que es una manera muy bella de abrir estas oportunidades a un gran número de personas, obviamente a los cocineros, meseros, barman, o inclusive dueños de restaurantes, que pueden venir y probar estos platos que hemos creado para la ocasión. Con Andrés decidimos hacer una cocreación, entonces todos los platos van a ser, no a cuatro manos en el cual yo pongo y él pone, sino que es un cuatro manos de mezcla”, afirma Niño, que aún conserva su acento caleño.

Y con ese mismo acento, no deja de mencionar la importancia que tiene para él hacer parte de una actividad con enfoque en la industria gastronómica de la ciudad. “Entonces siento que es una buena dinámica y aplaudo, y me siento muy contento y orgulloso de ser parte de ello, porque también fui joven, también soy cocinero, y no siempre se tiene la oportunidad de vivir algo así de una manera más accesible. Entonces me parece que es una dinámica para aplaudir, para conservar, y que es algo innovador que debería hacerse más seguido cuando hay chefs de renombre que vienen a la ciudad, porque la idea no es cocinar solo para la gente que tenga los medios, la cocina para mí es compartir, entonces si se empieza a vivir de una manera muy clasista, la cocina pierde un poco de su esencia, entonces hay que guardar ese equilibrio”, afirma Guido Niño.

Precios justos

Por su parte, el chef franco colombiano Andrés Fernandes León, quien impulsa en Cascajal el concepto de “cocina abierta” como una forma de desarrollar y de impulsar la cultura gastronómica no solo entre sus comensales, sino también entre periodistas y público en general afirma que en Colombia la gastronomía ha evolucionado muchísimo y el público está listo para nuevos sabores y nuevas formas de degustar la comida tradicional del país.

“En Colombia el público está preparado, son temas de paciencia y de educación. Por ejemplo, frente a un menú de degustación, se ha creado la idea que en un menú de degustación uno sale con hambre, cuando en realidad si uno sale con hambre es que está mal hecho el menú de degustación. Otro punto son los precios, hoy en día pienso que si queremos que el público colombiano se acerque a la alta cocina, no se pueden poner precios europeos, no tiene sentido, sobre todo si uno no utiliza productos de lujo, que eso hace que en Francia tengan los precios que tienen. Aquí tenemos todo para trabajar productos increíbles y podemos proponer precios justos, tenemos que trabajar en eso, necesitamos que la alta cocina sea accesible para más gente, por eso en Cascajal durante 2025 desarrollaremos el concepto “Cascajal bajo las estrellas”, un conjunto de cenas que tendrá como invitados especiales a varios chefs reconocidos a nivel mundial”, asegura el chef Fernandes León.

Restaurante Cascajal

Cena de cocreación (cuatro manos)

Jueves 23 de enero

Noche de Industria

Domingo 26 de enero

Chef invitado: Guido Niño

Reservas: https://cascajal.mesa247.la

Dirección: Calle 65 #2-85 / Segundo Piso.

