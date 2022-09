Guaico gana el Primer Premio de Caricatura Personal en la VIII Bienal de Penela Portugal

Por: Francisco L. Puñal Suárez |

septiembre 05, 2022

Como bien dice Raúl Alfonso Grisales (Bogotá, 1979), conocido en el mundo de humor gráfico como Guaico, “los sueños se cumplen”. Y así ha sido al ver coronado su deseo de estar presente en la premiación de la VIII Biennal Luis d'Oliveira Guimarães, Espinhal / Penela-Portugal 2022, para recibir el tan ansiado galardón del primer premio en caricatura personal, dedicado a una figura que ha hecho una gran labor en materia de conservación y bienestar animal, fundadora del Instituto Jane Goodall y del programa Roots & Shoots (Raíces y Brotes).

El tema de esta Bienal, que organiza el Ayuntamiento de Penela, el Consejo Parroquial de Espinhal y la Casa Museo Oliveira Guimarães, con la curadoría del escritor y estudioso del humor gráfico, Osvaldo Macedo de Sousa, era: “La importancia de los animales en nuestras vidas”, con la particularidad de que los dibujos enviados debían ser en blanco y negro.

“Este es el galardón más valioso – expresa Guiaco- obtenido en mi carrera ya que me ha permitido viajar a Europa por primera vez. Nadie alcanza a imaginar cómo me siento en este momento. Cada premio obtenido me llena de emociones diferentes y puedo decir que este reconocimiento quedará grabado para siempre en mi corazón”.

Conozco la obra de Guaico desde principios del 2011, cuando ya se destacaba en el panorama del humor gráfico de su país e internacional, y hoy día es un valor consagrado por su imaginación y creatividad. En su curriculum cuenta con premios alcanzados en certámenes celebrados en China, India, Italia, Brasil, Rumanía, Chipre, Bulgaria, Turquía, Irán, Siria, Chipre, Líbano, y en su país natal, entre otros.

Guaico tuvo la oportunidad de ser ilustrador del diario El Tiempo durante 3 años y fue una experiencia muy gratificante. Durante este tiempo ilustró varias notas, columnas y crónicas. Ha publicado sus obras en varios medios como el diario ADN de Colombia, la revista SoHo de Colombia, diario el Espectador de Colombia, revista Dinamita de USA, diario siglo XXI, Diario el Colombiano, Revista la Tempestad de México, Revista la zona Rosa de Colombia.

Guiaco se suma a una cantera histórica de magníficos dibujantes, pintores y caricaturistas, que han florecido en su país como el histórico Ricardo Rendón, Calarcá, Turcios, Nani Mosquera, Restrepo, Cuellar, Elena Ospina, Fernando Pica, Triana, Matador, Bacteria, Stella Peralta, Calero, Palosa, Jaime Molina, Taty Buitrago, entre otros muchos, que han puesto bien en alto el arte del dibujo.

Guiaco, tras recibir el Primer Premio en la VIII Bienal de Penela, tiene la amabilidad de hablar para Las2Orillas:

“Desde que tengo uso de razón –afirma- recuerdo que me gustaba mucho colorear y rayar todo lo que veía a mi alrededor. Crecí con mi hermano mellizo quien también era hábil dibujando y recuerdo que desde pequeños competíamos por quien dibujaba mejor. Es algo que llevo en mi ADN y esa pasión por el dibujo crece cada día”.

¿Qué me puedes decir de tu formación como dibujante?

“La Escuela Nacional de Caricatura de Bogotá fue quien me abrió las puertas a este fascinante mundo de la fisonomía y el Humor gráfico. Conocí de su existencia a mis 12 años tratando de entender como realizaban caricaturas en vivo los artistas de la Feria Internacional del Libro de Bogotá-Colombia, a quienes conocí a la edad de 8 años. Esta escena de caricatura en vivo me marcó para siempre y desde ese momento soñé con convertirme en uno de los mejores del planeta. Luego de investigar, pude llegar a las puertas de la Escuela y en ese entonces mis padres me inscribieron para tomar un curso vacacional de humor gráfico y caricatura. Maestros como Guille y Negus me mostraron el camino a este maravilloso mundo. Fue como sumergirme en un cuento de Hadas, o más bien; en una historia donde todo era mágico para mis ojos. La Escuela me aportó las bases necesarias para comenzar mi formación, que la sigo logrando a base de mucha disciplina, horas y horas de práctica, constancia y perseverando mucho en cada logro obtenido. Hoy en día la Escuela sigue en pleno funcionamiento en la ciudad de Bogotá, a cargo del maestro Helman Salazar, quien fue mi profesor y guía en el arte de la fisonomía a quien le agradezco enormemente todo su aporte a mi formación”.

¿Cómo valoras la caricatura fisonómica?

“La caricatura fisonómica –recalca - es un verdadero arte, se requieren muchas horas de práctica, para lograr captar el alma del personaje y llegar a una ar[1]moniosa composición. Para mi es primordial fijarse en los ojos y en la boca del persona. Por supuesto que antes de comenzar a dibujar un personaje es necesario haber estudiado su vida y obra, todo lo relacionado con su existencia e ir armando ese rompecabezas que a veces resultaba muy complejo, pero al final saldría una maravillosa obra. Cada personaje es un gran desafío, ya que se debe tener mucho cuidado en cada elemento que se vaya a agregar, para que la fisonomía no quede ni muy recargada, ni muy vacía. Ya luego de haber logrado un buen boceto viene otro desafío que es la técnica de finalizado; acuarelas, lápices, gráfico, acrílicos etc.”

¿Qué pasos diste para llegar a la obra premiada?

“Escogí a Jane Goodall porque tengo una gran sensibilidad hacia los primates y en especial con los chimpancés. He realizado muchas de mis ilustraciones de humor gráfico en los que involucro estos bellos monos. Luego de haber escogido este personaje, me atrapó completamente su entrega, dedicación y pasión con la que adoptó a estos seres indefensos que han sufrido a manos de los seres humanos que día a día atacan a estas especies en vía de extinción. Posteriormente recopilé varias fotografías de Jane y los primates y comencé a idearme la manera de lograr una obra que inspirara amor. Ese era mi objetivo principal, lograr una caricatura llena de tranquilidad, de paz, armonía y me enfoqué mucho en los ojos de Jane y el mono. Donde su brillo reflejara un amor incondicional del uno por el otro. La obra está realizada con lápiz sobre cartón de ilustración. Creo que logré mi objetivo de cautivar a los miembros del jurado y pude mover las más intimas fibras de sus espíritus”.

¿Qué aspectos de la realidad te motivan para dibujar?

“Me gusta mucho concientizar a través del humor gráfico. Y llevar una reflexión a todas las personas que observen mis obras. Vivimos en una sociedad llena de violencia, con problemas económicos y de narcotráfico, corrupción y desiguladades sociales, donde los medios de comunicación manipulan estos hechos a su conveniencia, y somos los caricaturistas, con nuestros dibujos, los que presentamos de una manera diferente lo que ocurre, para que la gente vea otra perspectiva del asunto. Temas como el cambio climático, la deforestación, la guerra , la contaminación, la crisis económica, la desigualdad, los tengo en cuenta a la hora de realizar mis obras que presento en diferentes exposiciones y certámenes internacionales ”.

¿Que te parecen los cambios políticos ocurridos en tu país, con la presidencia nueva de Gustavo Petro?

“Siempre estuve en contra de las posiciones políticas que realizaba la derecha en Colombia. Mucha injusticia social, muchos políticos corruptos robándose el dinero del pueblo, desigualdad, desempleo, exterminio de los recursos naturales y mucha pobreza por falta de oportunidades. Fui uno de los colombianos quien votó por ese nuevo cambio y creo que es un nuevo comienzo. Obviamente no todo va a ser fácil desde el principio. Ya que los antiguos mandatarios dejaron grandes huecos difíciles de tapar. Pero ya se ven pequeños cambios que poco a poco darán sus frutos”.

