- Grupo Firme desató la locura en Bogotá: El Campín tendrá una segunda noche del Órale Wey Fest

Lo que ocurrió con Grupo Firme en Bogotá no es normal: es un síntoma de lo que pasa cuando una banda convierte la pasión en un acto colectivo. En menos de dos horas, las boletas para su primera presentación en el Órale Wey Fest Mexa, programada para el 6 de diciembre en el Estadio El Campín, desaparecieron por completo. Fue un agotado fulminante, casi un reflejo de cómo la música mexicana —y especialmente ellos— encontraron casa en Colombia. La respuesta del público fue tan contundente que los organizadores tuvieron que abrir una segunda fecha: 5 de diciembre, mismo escenario, misma intensidad, un día antes del espectáculo inicial.

El anuncio no solo calmó la ansiedad de los miles que se habían quedado por fuera; también confirmó algo que se venía sintiendo desde hace meses: Grupo Firme dejó de ser una visita internacional para convertirse en un fenómeno local. Y esta vez, vienen con un show de tres horas en el que sonarán todos sus himnos: Ya Supérame, En tu perra vida, Cada quien, El Amor No Fue Pa’ Mi, El tóxico y los éxitos del álbum Evolución, donde destaca El Beneficio de la Duda, que ya supera las 349 millones de reproducciones en YouTube.

Una segunda fecha que suma nuevas sorpresas

El festival no repite fórmula: la segunda noche llegará con cambios pensados para mejorar la experiencia. Esta vez habrá silletería enumerada, lo que permitirá más orden y comodidad, además de una localidad especial para menores de edad, una decisión que abre el espacio para que familias completas puedan disfrutar del evento sin complicaciones.

Y como si la respuesta del público no fuera suficiente, el cartel también creció. Para el 5 de diciembre se suma Yeison Jiménez, una de las voces más fuertes de la música popular en Colombia, un invitado que calza perfecto en esta mezcla de corridos, rancheras y fusiones que el Órale Wey Fest ha convertido en su sello. La noche también reunirá a artistas como El Mimoso, Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Juan Freer, Calle 24, 3BallMTY y varios más, en una alineación que mezcla tradición, juventud y géneros en plena expansión.

Bajo la producción de Ame Concerts y Music VIP Entertainment, el festival se perfila como uno de los encuentros más grandes del año en Bogotá. Y si algo dejaron claro las boletas agotadas en cuestión de minutos, es que el público colombiano hace rato adoptó esta música como propia.

Las entradas para la segunda fecha ya están disponibles en Tuboleta.com. Quien no alcance esta vez, difícilmente podrá culpar a la suerte.

