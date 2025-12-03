- Esto cuestan las camionetas nuevas que llegaron al país con increíbles diseños y tecnología que sorprende

El sector automotriz cerró el año con una oleada de lanzamientos. Estos son los modelos que podrían dominar el 2026

Los regalos de Navidad se adelantaron y el sector automotriz presentó varios modelos que están listos para convertirse en los nuevos aliados de los colombianos. Entre estas sorpresas se encuentran camionetas nuevas y renovadas de diferentes marcas que no solo llegan con precios competitivos, sino que aterrizan con más tecnología, eficiencia y ambición. Le contamos cuáles son estos modelos y por qué sus lanzamientos empiezan a mover el mercado.

Nissan sorprende con un vehículo híbrido muy avanzado

La famosa marca presentó en el país un modelo híbrido de rango extendido con propulsión 100% eléctrica. Se trata de la renovada Qashqai e-Power, un vehículo cuyo motor de gasolina actúa exclusivamente como generador, lo que elimina la necesidad de cargadores externos y entrega una conducción silenciosa, potente y eficiente.

Un Vistazo a la parte de atrás de la nueva Qashqai e-Power.

Este modelo pertenece a la tercera generación de la línea e-Power, lo que se traduce en una mayor eficiencia de combustible, menos emisiones y un refinamiento superior. Incluye varios modos de manejo (Braking Mode, Eco, Sport, EV y e-Pedal Step) y un interior completamente renovado que responde a las tendencias actuales.

Además, incorpora más de 12 asistencias a la conducción y un diseño interior moderno y funcional. Aunque su precio aún no se ha confirmado, se sabe que será competitivo para el segmento. Este lanzamiento se suma a la nueva X-Trail Adventure, una camioneta pensada para todos los caminos y equipada con tecnología de última generación.

Peugeot 5008: el león vuelve a rugir en Colombia

La marca francesa sigue robándose las miradas en el país y ahora fortalece su portafolio con una camioneta más robusta y sofisticada. La nueva Peugeot 5008 llega con un diseño afilado, elegante y con un aire premium que la separa de sus competidores. Su interior es uno de sus mayores atractivos: ofrece siete asientos, cinco de ellos abatibles para ampliar la capacidad de carga.

Así luce 5008.

La SUV incorpora el innovador i-Cockpit® con una pantalla dual flotante que redefine el concepto de infoentretenimiento. En cuanto a desempeño, equipa un motor 1.6 Turbo con 177 hp, 300 Nm de torque y transmisión automática de seis velocidades, además de tres modos de manejo (Eco, Sport y Normal).

Incluye tecnologías de asistencia como control de estabilidad, ayudas de tracción, asistencia en pendientes, control de velocidad y más. Con un precio de $189.990.000, la 5008 se posiciona como una opción fuerte y moderna para quienes buscan una camioneta espaciosa y equipada.

Zeekr, la alternativa eléctrica para quienes buscan ir por más

La marca eléctrica de lujo continúa ampliando su presencia en Colombia. Durante el Salón del Automóvil presentaron el nuevo Zeekr 7X, que, según la compañía, es el vehículo eléctrico con la carga más rápida del país: puede pasar del 10% al 80% en solo 10 minutos con la infraestructura adecuada.

Zeekr 7X.

Su diseño futurista y limpio se roba las miradas, pero su tecnología también habla por sí sola. Incluye una pantalla central mini-LED 3.5K de 16”, Head-Up Display con realidad aumentada, reconocimiento facial, CarPlay y Android Auto inalámbricos. A esto se suma una autonomía que puede alcanzar hasta 615 kilómetros.

Llega en varias versiones: la más económica cuesta $249.900.000 y la versión tope alcanza los $319.900.000. Es una propuesta pensada para quienes buscan un eléctrico de lujo con argumentos sólidos.

Chevrolet se suma a la lista con su nueva híbrida

La marca estadounidense fue una de las sorpresas de noviembre: entregó 2.049 unidades y volvió a figurar entre las más vendidas. Pero no solo las ventas son noticia. Chevrolet presentó la nueva Captiva PHEV, una camioneta enchufable que entra a competir de frente en el segmento híbrido.

La SUV destaca por sus dimensiones generosas y un interior amplio. Su autonomía es uno de los puntos más fuertes: puede recorrer más de 1.000 kilómetros con una sola carga y acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 9 segundos. Incluye múltiples asistencias avanzadas, seis airbags y control electrónico de estabilidad.

El interior minimalista combina materiales de buena calidad y un diseño moderno. Su precio —$164.990.000— la convierte en una de las opciones más atractivas en relación costo-beneficio.

Chery se renueva con la nueva Tiggo 9 CSH

La marca representada por el Grupo Vardí presentó su buque insignia: la Tiggo 9 CSH, un modelo que incorpora la más reciente tecnología híbrida de Chery. No es cualquier propuesta: puede ofrecer hasta 1.400 kilómetros de autonomía combinada, una cifra con la que busca sacudir al mercado.

El diseño exterior tiene presencia y sensación premium, acompañada de materiales de alta calidad en la cabina. La Tiggo 9 incluye Head-Up Display, pantalla táctil de 15.6 pulgadas, sonido Sony con 14 parlantes y el asistente “Hola Chery”.

En seguridad incorpora 10 airbags, cámara de 540°, frenado autónomo de emergencia, control de estabilidad y otras ayudas. Con un precio de $214.990.000, es una camioneta que destaca por tecnología, autonomía y equipamiento.

Vea también: No solo es Tesla: los 5 carros eléctricos que llegaron a Colombia con buenos precios y tecnología que sorprende

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.