- Cómo un monteriana, casi en silencio, fue abriéndose camino hasta llegar a la gran industria musical

Lo que empezó como grabaciones secretas terminó en un contrato con uno de los sellos más influyentes del país. Así nació la carrera inesperada de Amal

Durante años, Amal creyó que su música era solo eso: un secreto guardado entre cuadernos, teclas de piano y momentos de soledad. Nació en Montería, Córdoba, creció rodeada de sonidos, pero no de escenarios. Su primer acercamiento a la música fue casi accidental, cuando en la iglesia vio a alguien tocar el piano y sintió una especie de llamado silencioso. Sin clases formales, sin maestros al lado, comenzó a aprender sola en la capilla de su colegio, repitiendo cada nota hasta hacerla suya. Ese impulso, casi tímido, la llevaría años después a ganarse una beca para estudiar piano de manera profesional.

A ese instrumento se sumarían luego la guitarra, el ukelele y el violín, pero lo que más le costó fue atreverse a cantar. Durante mucho tiempo lo hizo a escondidas, con vergüenza, creyendo que su voz no estaba hecha para los demás. La composición también nació en silencio, en páginas que se fueron acumulando sin imaginar que un día cambiarían su destino.

Del anonimato de la monteriana a una llamada que lo cambió todo

Todo dio un giro durante la pandemia. Mientras el mundo se detenía, Amal encontró uno de esos cuadernos antiguos, eligió una de sus letras, la grabó con recursos mínimos y se la envió a una tía con una sola condición: que nadie supiera que era ella quien la cantaba. La condición no se cumplió. Su tía, orgullosa, compartió el video en plataformas digitales y, al día siguiente, alguien que sí debía verlo lo encontró: La Industria Inc., el sello que representa a artistas como Manuel Turizo y Kapo, se interesó en su voz y la contactó. Ahí comenzó oficialmente su carrera musical

Su primer sencillo, “Alalé”, fue una declaración de empoderamiento. Luego llegó “Intocable”, una canción que se convirtió en un grito contra quienes alguna vez intentaron dañarla. Su EP “+ De Mí” terminó de definir su identidad: una mezcla de pop alternativo y sonidos urbanos atravesados por una sensibilidad honesta, casi vulnerable.

Ahora, Amal se encuentra en una nueva etapa con una trilogía musical que explora las distintas fases del enamoramiento. Su más reciente sencillo, “Tu Luz”, abre ese ciclo. Le siguen “Cule Viaje”, una pieza más nostálgica que incluye un recuerdo real con uno de sus mejores amigos fallecido, y próximamente “Correrías x mí”, una canción sobre amar sin retorno.

