Los dos televisores gigantes con descuentos de más del 50% por Black Friday

Las semanas previas a fin de año siempre traen una mezcla de expectativas, planes por cerrar y, para muchos, la intención de renovar algún equipo del hogar sin golpear demasiado el presupuesto. En ese ambiente, dos ofertas recientes de Samsung se volvieron tema de conversación entre compradores: una en Alkosto y otra en Falabella, ambas con rebajas que no suelen verse en televisores de gran tamaño.

La primera apareció en Alkosto y llamó la atención desde el primer momento. Se trata del Samsung Crystal 4K UHD LED de 55 pulgadas, uno de esos modelos que se mantienen entre los favoritos por su balance entre nitidez, rendimiento y tamaño. La cadena lo puso con un 55% de descuento, lo que dejó su precio final en $1.599.999. Para quienes vienen comparando televisores desde hace semanas, este valor es prácticamente una señal de alerta: es difícil encontrar un televisor 4K de marca reconocida a ese precio, y menos uno con la plataforma Smart TV de Samsung y su panel Crystal UHD, pensado para mejorar colores, brillo y contraste en contenidos cotidianos.

Pero la sorpresa no terminó ahí. En Falabella apareció otra rebaja que capturó la atención de quienes buscan un televisor mucho más grande. El Samsung Crystal UHD 4K de 70 pulgadas, que normalmente se mueve en rangos altos, quedó con un descuento del 57%, dejando el precio en $2.400.000. Para muchos compradores, ver un televisor de este tamaño por debajo de los 2,5 millones es algo que no pasa todos los días. Y más cuando se trata de un equipo con funciones inteligentes actualizadas, conectividad estable y un panel grande que prácticamente convierte la sala en una pantalla gigante.

En ambas tiendas, los asesores coinciden en algo: la gente llega con el precio ya revisado y las dudas resueltas. Solo quieren confirmar disponibilidad. Algunos buscan renovar el televisor que ya dio todo lo que podía; otros ven la oportunidad de llevar un modelo que, en circunstancias normales, estaría fuera de su alcance. Varios incluso comentan que es el momento ideal para mejorar la experiencia de películas o deportes en casa sin tener que esperar otra temporada de descuentos.

Aunque las promociones pueden cambiar rápido, estas dos ofertas generaron un efecto claro: pusieron al alcance de más personas televisores de gran tamaño con tecnología actual y precios que realmente cambian la ecuación. Y en un fin de año donde cada gasto se mira con lupa, eso termina marcando la diferencia.

