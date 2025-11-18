Gratuito y con 35 máquina al aire libre será el Gimnasio que inauguró el IDU en Suba

Está ubicado en el bajo puente de la calle 127 con Avenida Boyacá y beneficiará a más 1.200.000 personas para el ejercicio diario, un espacio que estaba invadido

Con el gimnasio que está ubicado en el bajo puente de la calle la calle 127 con Avenida Boyacá y beneficiará a 1.200.000 en la amplia localidad de Suba, la Alcaldía logra un doble propósito. Por jun lado se impulsa la estrategia infraestructura con propósito a la vez que se aprovecha otro de los bajo puentes. Ya se logró la primera puesta en marcha de un establecimiento comercial.

El equipamiento que incluye 35 máquinas propias para realizar ejercicios de un entrenamiento completo, le permite a los deportistas y aficionados trabajar todo su cuerpo y grupos musculares para poner el cuerpo a tono sin tener que pagar un solo peso. Este nuevo gimnasio forma parte de la estrategia implementada por la Administración del Alcalde Galán denominada Infraestructura con propósito, promovida por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU con el fin de apoyar la actividad física. La infraestructura hace parte del mobiliario urbano de la nueva Avenida el Rincón inaugurada por el Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el Director del IDU Orlando Molano el pasado 13 de noviembre de 2025.

El lugar, capta mucho la atención de quienes transitan por la zona, por la cantidad de máquinas para realizar ejercicios, entrenamientos completos por la calidad de la infraestructura deportiva instalada por la Alcaldía de Bogotá en un espacio que, por lo general siempre han sido ocupados por recicladores, habitantes de calle y delincuentes, pero este caso es distinto por los beneficios que tendrá la comunidad en el área del entretenimiento y el deporte al aire libre.

Pero no solo el IDU, está fomentando la práctica deportiva de forma gratuita y al aire libre entre los bogotanos. También el Instituto Distrital de Recreación y Deporte ha venido implementando este tipo de implementos deportivos en los parques de la ciudad, para que los ciudadanos puedan ejercitar su cuerpo de forma gratuita y al aire libre. Actualmente existen más de 20 Gimnasios al aire libre en los parques de Bogotá. como alternativa apropiada para el bienestar y la salud.

En estos Gimnasios, pueden realizar ejercicios de forma simultanea unas 20 personas adultas y están ubicados en los siguientes parques: Nueva Autopista, country club, el virrey, las cruces, San Cristóbal, virrey sur, la aurora, el Tunal, Tibanica, Timiza, la Amistad, Atahualpa, Sauzalito, Villa Luz, la serena, San José de Bavaria, la Gaitana, los Novios Central Simón Bolívar, Eduardo Santos, Villa Mayor, ciudad montes, Bosque San Carlos, Gimnasio sur y Arborizadora Alta.

