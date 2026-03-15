- Golpa a Tiendas D1 y su portafolio: una de sus marcas de leche dejará de tener presencia en Colombia

El grupo peruano Gloria suspenderá su negocio lácteo en el país y enfocará su estrategia en otras líneas de alimentos

El gigante peruano Grupo Gloria, conocido en Colombia a través de su filial Gloria Foods, anunció que suspenderá su negocio de leche en el país. La compañía, que ha sido proveedora de grandes cadenas comerciales como Tiendas D1, hará un cierre parcial de su planta ubicada en Cogua y enfocará sus esfuerzos en otras líneas de negocio dentro del mercado colombiano.

La empresa peruana tiene una larga historia en Colombia. Su llegada se remonta a 2004, cuando adquirió la tradicional marca Algarra, una de las más reconocidas dentro del sector lácteo nacional. A partir de allí comenzó a expandir su presencia en el país.

Una década después, el grupo dio otro paso importante al comprar el Grupo Serrano, propietario de marcas como Lechesan y los conocidos jugos California. Para 2018, Gloria Foods ya contaba con cerca de 70 referencias dentro de su portafolio en Colombia y operaba tres plantas ubicadas en Zipaquirá, Cogua y Simijaca.

Planta de Gloria Foods en Cogua.

Sin embargo, la empresa también enfrentó momentos complejos. Durante 2025 fue una de las compañías sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio con multas que superaron los $21.000 millones, tras encontrar que algunos productos presentados como leche entera contenían lactosuero, un subproducto derivado del proceso de elaboración del queso.

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Tras la sanción, desde Tiendas D1 defendieron su posición argumentando que su relación con los fabricantes exige el cumplimiento de la normativa vigente. “Compramos leche y vendemos leche. Nuestros acuerdos de compra con fabricantes incluyen la obligación expresa de cumplir con la reglamentación técnica vigente para el producto y la compra de leche cruda nacional a precios justos definidos según el sistema de pagos establecido por el Gobierno nacional”, señaló la compañía en su momento.

La salida del negocio de la leche representa además un golpe para el sector, pues Grupo Gloria es uno de los grandes actores de la industria láctea en la región y contaba con infraestructura propia en Colombia para este tipo de producción.

La nueva jugada de Gloria Foods y su salida de D1

Tras la decisión de suspender esta línea, Gloria Foods concentrará sus esfuerzos en otros segmentos de alimentos y bebidas dentro del país. Todo apunta a que una de las principales apuestas será fortalecer su línea de bebidas, en la que marcas como California tienen un importante reconocimiento en el mercado colombiano.

La estrategia buscaría optimizar la presencia del grupo en Colombia y consolidar su plataforma de alimentos en los diferentes países donde opera, priorizando las categorías que muestran mayor crecimiento.

Ahora queda por verse cómo reaccionará Tiendas D1 ante la salida de uno de los proveedores relevantes de sus marcas de leche y qué compañía podría ocupar ese espacio dentro de su portafolio de productos.

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