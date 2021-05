Gobierno negocia con negociador renunciado

Si no fuera por las terribles implicaciones que tiene para este país, la entrevista del negociador Miguel Ceballos quedaría solo como la más patética de las que ha realizado María Isabel Rueda. Aparentemente con emoción, sus declaraciones tienen dos aspectos entre los muchos que ameritan análisis. El primero es su aparente resentimiento porque no lo nombraron ministro, lo que ahora permite entender sus anteriores declaraciones tan incendiaria como las del ministro de Defensa gracias a las cuales este último se tiene que enfrentar a una moción de censura en el Congreso de la República. ¿No será que siempre aspiró a reemplazarlo? El segundo es aún más grave: en este gobierno en temas tan delicados mandan dos y de pronto uno más que el otro que no es precisamente el presidente titular, Duque, sino Álvaro Uribe Vélez. Lo puso en clara evidencia Ceballos con la consecuencia de nuevas fisuras que debilitan aún más al presidente cuyos últimos actos, como la bárbara autoentrevista, demuestran desesperación.

Pero además de estas dos realidades está la más grave en medio de esta situación que nos tiene sumidos en una crisis jamás vista en nuestro país. Se trata de haber puesto a manejar el tema crítico actual como es la negociación para encontrarle salida a esta situación, a un negociador renunciado. Cómo se le ocurre, por favor, dejarle semejante responsabilidad en este momento crucial, a una persona que tiene un pie fuera del gobierno. Precisamente cuando las salidas deben encontrarse ya antes de que se nos desvarate aún más este país, de que tengamos más vidas perdidas, más personas desaparecidas, más quiebras económicas. Peor aún, aunque ya nombró a otro inexperto en este tema, va a dejar a Ceballos para que siga negociando. La pregunta Obvia: ¿en calidad de qué?

Solo una persona sin la más mínima experiencia, rodeado además de un equipo desubicado e irresponsable, puede tomar este tipo de decisiones. En que mundo se mueve este gobierno, por favor. Acaban de echar por la borda lo poco que se había avanzado. Si esto no sucede, y ojalá así sea, sería un milagro y un acto de generosidad de los otros negociadores. Realmente este episodio no se lo imaginó nadie en este país ni en su peor pesadilla. Un negociador del gobierno renunciado, negociando. Parece un trabalenguas, pero es una increíble realidad.

El recién nombrado, Juan Camilo Restrepo, es más una ficha política y detrás estará Vargas Lleras para pasarle la cuenta cuando se compruebe que no era la persona

La única esperanza que nos quedaba se diluyó porque el recién nombrado, Juan Camilo Restrepo, es más una ficha política que un experto en los temas que debe manejar. Detrás estará Germán Vargas Lleras como para pasarle la cuenta de cobro cuando se compruebe que no era la persona. Se necesitaba alguien experimentado en negociaciones y que pueda tener posiciones que, aunque difieran de las ya conocidas que asume el gobierno, logre que lo escuchen. Desafortunadamente la posibilidad de que esto suceda ya murió. Una persona como Sergio Jaramillo era la indicada en estos momentos, no solo por su experiencia sino porque ha pensado seriamente en salidas y las ha expuesto públicamente. Pero el odio al expresidente Santos impide que este gobierno piense en el país, más que sus amores y desamores.

Desafortunadamente se está cumpliendo algo terrible para Colombia: una situación crítica es susceptible de empeorarse. Las negociaciones, para ser realistas, están en suspenso. Estos últimos hechos confirman que estamos enfrentados a unos hechos que confirman el comportamiento absurdo y peligroso de este gobierno. Mientras tanto siguen los muertos, los disparos, los bloqueos y el paro.

