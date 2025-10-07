Gabriel García de Paramo, Luis Soberon de Ticketmaster y Juan Alfonso de Taquilla Live están bajo la lupa de la Superindustria con el concierto de Silvio Rodríguez

La Superintendencia de Industria y Comercio en cabeza de Cielo Rusinque tomó cartas en el asunto e inició una investigación contra las tres empresas involucradas: Páramo Presente, Ticketmaster y Taquilla Live. Se quiere evitar una cancelación de última hora por falta de permisos o dejar la audiencia como víctima de una información incompleta. Varios deben dar la cara ante los funcionarios.

La cara detrás de Páramo es Gabriel García Ardila, el representante de Ticketmaster es Luis Alejandro Soberon y Taquilla Live tiene encargado a Juan Sebastián Alfonso. Para la SIC habría indicios de malas prácticas en la organización del concierto del cubano Silvio Rodríguez. Para la entidad de gobierno se debe colocar mucha atención en estas empresas por los recientes incumplimientos al público.

Además de las protestas y la rabia de los asistentes que recibieron la noticia de la cancelación del concierto de Kedrick Lamar cuando ya estaban en cola para entrar al Vive Claro los empresarios vinculados con el espectáculo tendrán que lidiar con las pesquisas de los funcionarios de la Superindustria.

Para dar una idea del daño, por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar más de 40 mil personas resultaron perjudicadas; no obstante, los organizadores de Ocesa, la empresa dueña de la investigada Paramo, aseguraron no tener ninguna responsabilidad con la cancelación. Para Ocesa y Ticktemaster el responsable debe encontrarse en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger, por no haber dado la autorización faltante. Sin embargo, Guillermo Escobar, director del Idiger, respondió la documentación enviada no daba garantías para los asistentes y no se debía dar el visto bueno.

El caso de Silvio Rodríguez

Dentro de la investigación por el show de Silvio Rodríguez, según la SIC, Paramo Presenta habría: incumplido órdenes administrativas, no habría dado información completa y relevante para la presentación del cubano en Medellín, habría omisiones dentro de los procesos de devolución del dinero entre otras acusaciones. En relación a Ticket Colombia S.A.S. y Taquilla Live S.A.S, para los funcionarios de la SIC, habría una presunta inclusión de cláusulas abusivas e información completa.

En resumen, para la SIC con Silvio Rodríguez se debe prevenir una situación similar a la del concierto de Kendrick Lamar. Donde los usuarios aún tienen bastante incertidumbre la devolución de su dinero o si se va reprogramar el concierto.

