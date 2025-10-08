- El poderoso ecuatoriano que se la ganó a Jaime Gilinski quien no logró proteger su valiosa marca Chocolisto

Los Chocotitos del empresario Eduardo Berg se verán en los supermercados colombianos al lado de uno de los productos estrella de Nutresa. La SIC le dio vía libre.

Dos pesos pesados de la industria de alimentos, el ecuatoriano Industrias Danec y la multilatina Nutresa se enfrentaron con argumentos de derechos de propiedad y de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio en cabeza de Cielo Rusinque.

Con su sólido equipo jurídico Nutresa de propiedad de Jaime Gilinski se opuso a que productos con la marca Chocotitos Safari del empresario ecuatoriano Eduardo Berg dueño de Industria Danec entrarán al mercado colombiano, por encontrar similitud con el nombre de Choco Listo y generar confusión entre los clientes. Se trato de un enfrentamiento entre dos pesos pesado en el que el vencedor resultó el ecuatoriano Eduardo Berg, influyente en su país y un gran jugador en la industria de chocolate del Ecuador, país que produce uno de los mejores cacaos del mundo.

Los Chocotitos tiene varias representaciones con distintas líneas de sabores y elaboraciones como son galletería wafer, chispitas, peloteros etc. Para entrar con pie firme en Colombia los ecuatorianos elevaron la consulta en la Superintendencia de industria y comercio en cabeza de Cielo Rusinque. No tardó Nutresa en presentar oposición e impugnar el trámite, aunque sin resultados positivos.

(Marcas enfrentadas)

Choco Listo se creó en 1972 como un producto de la Compañía Nacional de Chocolates, su desarrollo fue todo un hito para la industria antioqueña, por ser la primera bebida en polvo que se podía mezclar con la leche. La creación fue parte de los inventos que catapultaron a la Nacional de Chocolates a la cima empresarial, de la mano de otras barras de chocolate para combinar con leche como Corona, Diana, Tesalia. La chocolatina jet fue otra de las innovaciones en confitería y después de décadas no ha sido destronada.

Los argumentos de los abogados de Nutresa para proteger la marca Choco Listo empezaron por la posible confusión por las similitudes entre las palabras y sus parecidos fonéticos pero además comparten el mismo segmento de mercado, de manera que según ellos el riesgo de confusión era grande.

Una vez la Superindustria escuchó los argumentos de los objetores, ésta dio su veredicto. Autorizaron el registro de la marca Chocotitos Safari despejando dudas de confusión, con lo cual los ecuatorianos lograron el respaldo que requerían para echar a andar su plan de mercadeo en el país.

Lea también: Los hermanos paisas dueños de la marca Chevignon que reaccionaron con fuerza y atajaron a un competidor

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.