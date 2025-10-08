Jugada de Armando Benedetti para dilatar el juicio en la Corte en el caso Fonade en el que no está bien parado

En su afán por neutralizar a Lombana quien está al frente de su acusación logró que la Comisión de disciplina judicial le abriera investigación a la magistrada

Mientras hacía las paces con su colega del Justicia, Eduardo Montealegre, quien llegó a augurarle que iría a la cárcel, el ministro del Interior Armando Benedetti le ganaba una nueva partida a la magistrada Cristina Lombana, autora de un llamamiento a juicio en su contra.

Benedetti, investigado por la Corte Suprema de Justicia, entre otros asuntos por un presunto tráfico de influencias ante el Fonade, consiguió que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le abriera investigación a la magistrada de la Sala de Instrucción Penal de la Corte por la posible filtración de la ponencia que buscaba afectarlo jurídicamente.

La decisión de la Comisión de Disciplina fue tomada con base en un proyecto presentado por el exgobernador de Boyacá y hoy magistrado, Juan Carlos Granados, que generó división entre los integrantes de la sala de decisión.

Tres de ellos se apartaron de la decisión tras señalar una debilidad probatoria en la decisión, pero los cuatro restantes consideraron extraño y digno de investigación el hecho de que, cuando la ponencia fue filtrada -como lo asegura Benedetti- el expediente estuviera desaparecido y más tarde fuera hallado en el despacho de Lombana.

La vieja pelea entre Benedetti y la magistrada Lombana que le ha servido al hoy Ministro

El nuevo incidente hace parte de un viejo enfrentamiento entre Benedetti y la magistrada, que solo parece haber contribuido a que los procesos contra el excongresista, exembajador y hoy ministro se dilaten y no produzcan mayores resultados ni en la Corte ni en la justicia ordinaria.

El pugilato entre Lombana y Benedetti se remonta a 2023, cuando el ahora ministro comenzó a desplegar su artillería para probar, según él, que la togada mostraba una abierta animadversión contra é, al punto de que compañeros de sala lo habían advertido y habían buscado apartarla del conocimiento de casos en su contra.

Puede interesarle también: Por qué los testigos contra Benedetti caen condenados mientras él permanece tranquilo y empoderado

En esa época, antes de un viaje oficial a viajar a Turquía, el ministro dijo que actuó llevado por un trance de mal genio, decepción política y alicoramiento.

Hoy, recuperado según él de sus adicciones, se ve enfrentado esta vez a la congresista Lina María Garrido a quien denunció penalmente por injuria y calumnia por haberle llamado en el Congreso “maltratador de mujeres”.

No hay certeza sobre si el nuevo escenario de confrontación con la magistrada Lombana afecte el llamamiento a juicio por tráfico de influencias. La ponencia de acusación ha estado preparada desde el 17 de octubre de 2024. De acuerdo una denuncia del abogado Jaime Lombana, cuando Benedetti era senador movió influencias para que Fonade favoreciera con contratos a la sociedad Cameral de Certificación Digital.

Elsy Pinzón Barrera, asesora de Benedetti en ese entonces, declaró que el senador le impartió instrucciones para que el contrato número 2017865. Del primero de agosto de 2017, quedara en manos de aquella firma.

Por esa razón, el 28 de abril de 2022 la Sala Especial de Instrucción de la Corte resolvió a su favor una recusación contra la magistrada Lombana quien, según Benedetti, obraba con parcialidad contra él y desconocía los términos procesales para tomar decisiones de fondo. El pasado 23 de febrero de 2023, la misma sala le quitó también a Lombana el expediente por el caso Fonade al declararse en desacuerdo con que fuera ella quien oyera en indagatoria al entonces embajador de Colombia en Venezuela.

En medio de los palos de ciego dados en el alto tribunal, Benedetti sacó adelante una acción de tutela en la que pedía protección a su derecho de acceder a la administración de justicia. Ahora gana un nuevo asalto al conseguir la apertura de la investigación disciplinaria contra a la magistrada, a quien sin embargo no ha logrado hasta ahora demostrarle irregularidad alguna.

No es el primer pugilato de Benedetti especialmente contra mujeres. En algún momento la Corte lo llamó para que explicara las afirmaciones que hizo en sus mensajes grabados y enviados al celular de Laura Sarabia, mientras ella se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Petro. En ellos Benedetti hablaba de 15.000 millones de origen espurio que habrían ingresado a la campaña que consiguió la elección de Gustavo Petro como presidente de la República.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.