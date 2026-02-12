Gloria Gaitán con 88 años y los otros veteranos que junto a Uribe y Robledo buscan curul en el Senado

La hija de Jorge Eliecer Gaitán se presentó como cabeza de lista del partido de Carlos Caicedo y con ella un puñado de mayores de 70 están en campaña al Congreso

A los 88 años, Gloria Gaitán vuelve a pedirle un lugar a la política colombiana. Ya no como la figura simbólica que durante toda su vida ha defendido al caudillo liberal asesinado y sus luchas sino como cabeza de lista al Senado por la el partido Fuerza Ciudadana, el proyecto político que lidera el exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo quien a su vez será candidato a la Presidencia respaldado por las 2.4 millones de firmas que presentó en la Registraduría. Se desmarcó de Petro y del Pacto Histórico mientras su hermana Patricia busca una curul al Senado por ese movimiento.

Gloria Gaitán carga con un apellido que pesa en Colombia. Es la única hija de Jorge Eliécer Gaitán, el líder liberal asesinado el 9 de abril de 1948, un crimen desató el Bogotazo, el estallido social del siglo XX que marcó un punto de quiebre en la historia del país. Gloria tenía diez años cuando mataron a su padre. Desde entonces, su vida ha estado atravesada por ese legado, no como una herencia pasiva, sino como una tarea que asumió desde muy joven: estudiar, defender y proyectar el pensamiento político del Gaitanismo en escenarios nacionales e internacionales.

Su formación académica se dio en dos campos que rara vez dialogan en la política colombiana: la filosofía y la economía, ambas en la Universidad de los Andes. Esa mezcla de reflexión y gestión marcó su recorrido posterior. En los años setenta fue asesora económica y mantuvo una relación sentimental secreta con el presidente chileno Salvador Allende y estaba allí cuando el golpe de Estado de Augusto Pinochet y el suicidio del Presidente en el Palacio de la moneda. Regresó al país como muchos protegidos por la delegación diplomática de Colombia en Santiago en medio de la desolación por el devastador triunfo de la dictadura. Gloria Gaitán quedó marcada por esa experiencia, convencida de que la política no es una abstracción sino un campo donde la gente se juega la vida..

En 1970 llegó a la Cámara de Representantes por el Movimiento Popular Gaitanista. Más de una década después, en 1982, fue embajadora de Colombia en Rumania. Entre esos dos hitos momentos ocupó distintos cargos vinculados a la memoria histórica de su padre, entre ellos ser la directora del Centro Cultural Jorge Eliecer Gaitán, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona. También fue precandidata presidencial por el liberalismo y aspirante a la Alcaldía de Bogotá sin éxito. Nunca se retiró del todo de la escena pública, aunque tampoco volvió a ocupar cargos de elección popular durante décadas. Persistió desde la escritura, la docencia y la militancia política.

Hoy encabeza la lista al Senado de un movimiento que controla la política del Magdalena tras una seguidilla de derrotas a la clase política tradicional en la alcaldía de Santa Marta y la gobernación del departamento, ambos cargos ocupados por Carlos Caicedo, el líder del movimiento y quien invitó a Gloria Gaitán a presidir la lista. El liderazgo de Caicedo es el eje del proyecto pero su trayectoria está atravesada por investigaciones de corrupción por hechos durante su alcaldía y está en etapa de juicio por parte de la Fiscalía en dos de éstos.

La apuesta de Fuerza Ciudadana por Gloria Gaitán no es solo electoral: busca sumar un apellido con peso histórico a una plataforma que pretende disputar espacio en el Congreso.

En septiembre de 2025, cuando tenía 87 años, Gloria Gaitán volvió a ocupar titulares por una razón distinta a su candidatura. Inició una huelga de hambre como protesta contra el uso del término gaitanistas por parte del grupo armado ilegal conocido como Clan del Golfo. Para ella, ese nombre no es un simple rótulo: representa una tradición política ligada a la justicia social y a la movilización popular.

La mayor de los aspirantes, pero no es la única veterana en la política

La presencia de figuras mayores de 70 años en la carrera por el Congreso no se limita a Gloria Gaitán. Dos figuras de mucho peso y desde orillas distintas buscan regresar al Senado. Álvaro Uribe, expresidente y líder del Centro Democrático y Jorge Enrique Robledo, fundador del partido Dignidad y que se unió al de Sergio Fajardo, Compromiso Ciudadano y conformar Dignidad & Compromiso que respalda la candidatura de Fajardo. Después de cuatro períodos en el Congreso, Robledo, un aguerrido senador, dio un paso al costado para aspirar a la Presidencia y luego a la Alcaldía de Bogotá sino resultados favorables en ninguno de los dos casos. Puede ver en este conmovedor video cuando Robledo cerró su oficina el 23 de julio del 2022.

El desafío del ex presidente Alvaro Uribe es distinto: busca jalonar una lista cerrado con nuevas caras y por ello se colocó en el puesto 25, siendo su figura el centro de la publicidad, al tiempo que acompaña la candidatura presidencial de Paloma Valencia.

Era senador cuando renunció a su curul en agosto del 2020 para asumir la defensa jurídica de su acusación ante la Corte Suprema de justicia por fraude procesal y soborno de testigos, proceso que lo ha mandado a la cárcel en dos oportunidades. Fue condenado en primera instancia por la jueza Sandra Heredia 12 años de prisión pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa condena y el proceso está en casación en la Corte, razón por la cual está habilitado para ser elegido senador.

Al lado esta reconocidos vetaranos políticos, un puñado de actuales congresistas buscan su reelección, todos ellos mayores de 73 años como son Efraín Cepeda del Partido Conservador quien le ha coqueteado a la candidatura presidencial, igual que Clara López Obregón quien busca repetir curul avalada por el Pacto Histórico en la misma lista de Aida Avella, quien ha sido la voz de la Unión Patriótica que entró a formar parte de la exitosa coalición de izquierda.

