Una nueva ira de Gloria Gaitán con Petro

No es la primera vez que Gloria Gaitán, la hija del caudillo liberal se enfurece por las interpretaciones históricas de la figura de su padre, a quien el Presidente respeta y lo considera un faro político. Esta vez su malestar fue por la ligereza histórica de Petro al afirmar, el pasado 1 de mayo, durante el balconazo frente a la Plaza de Armas, que el líder liberal había continuado la revolución en marcha del presidente Alfonso López Pumarejo, desconociendo que Gaitán tenía tanta distancia del ex Presidente libera que llamaba su propuesta “Revolución de papel y cartulina”. Gloria Gaitán manifestó que estas palabras no sólo correspondían a una calumnia deliberada, sino que era memoricidio “Puro y duro”.

¡Cómo se atreve a insultar a mi padre diciendo que Jorge Eliécer Gaitán quiso continuar la Revolución en Marcha de López Pumarejo, farsa a la que el líder revolucionario llamó “revolución de papel y cartulina”! Enérgica carta de la líder política Gloria Gaitán a @petrogustavo pic.twitter.com/elL6cGLjBa — Marelen Castillo (@CastilloMarelen) May 2, 2023

La independencia de Gloria Gaitán la hizo nuevamente explícita sin consideración de la relación de afinidad política de su hija María, con el Presidente, quien la nombró nada menos que directora del Centro de Memoria Histórica.

