Gilinsky se defiende y logra que no le toquen sus hamburguesas El Corral 

Una emprendedora pereirana quiso registrar su nuevo negocio en el eje cafetero con el nombre El corral de la gallina pero la poderosa Nutresa se le atravesó

En Pereira dentro del eje cafetero la empresaria Aydee Marín de Zapata quería comenzar un nuevo negocio enfocado en la venta de huevos y la comercialización de carne de gallina, donde los clientes podrían ir a comprar la canasta de huevos o llevarse la presa como en cualquier tienda. Su proyecto se llamaría, El Corral De La Gallina, para evocar la frescura del campo y lo orgánico de sus huevos. Para materializar su proyecto, se llamó al abogado Pablo Julio Hernández, quien debería hacer el registro del nombre dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El trámite se enfrentó a un improvisto, el grupo Nutresa quien se opuso al visto bueno de la SIC. Nutresa donde preside Jaime Gilinski tiene los derechos de propiedad de la famosa marca de hamburguesas El Corral y sentía un riesgo grande sobre los derechos de marca.

La cadena nació el 8 de febrero de 1983 por Pablo Emilio Bueno y Guillermo Calderón dos administradores del CESA, Calderón tenía en ese momento 24 años de edad. Los empresarios querían ofrecer a la capital un local donde se vendieran hamburguesas de calidad y frescas, el punto escogido fue un pequeño local ubicado al lado del túnel peatonal de la Universidad Javeriana, alrededor de la séptima. Los clientes le tomaron rápido el gusto.

Para los 90 comenzaron a expandirse. La marca Presto, otra marca reconocida, perdió fuerza y clientes dando más espacio para El Corral, el único temor para la compañía era la llegada de multinacionales de los Estados Unidos; no obstante, la temida competencia extranjera de McDonald's y Burger King cuando abrieron sucursales no rompió su dominio o popularidad en el mercado. En los 2000 el Corral incursiono en nuevos platos y bebidas, con nuevas marcas como El Corral Gourmet, La Yarda y Beer Station.

Sus apuestas fueron exitosas. El Corral despegó de Colombia y en 2004 abrió sedes en Panamá, le siguieron otras sedes en Ecuador, Chile y los Estados Unidos que fueron operadas mediante la figura de franquicias. En 2014, Nutresa atraída por el crecimiento decidió comprar El Corral, querían tener un nombre en el sector de comida rápida. El acuerdo de Nutresa rozó los $ 830.000 millones de pesos, el Corral para la fecha tenía un total de 340 puntos de venta, distribuidos en hamburguesas y otros restaurantes.

Desde finales de 2021, tras el arduo camino de Jaime Gilinski, con el Grupo Empresarial Antioqueño, para adquirir Nutresa. El ejecutivo tiene derechos sobre El Corral entre otros productos. Para defender sus eslóganes en la SIC los Gilinski suelen llamar al bufete de abogados Gómez-Pinzón. El líder del influyente grupo de juristas es Luis Suarez, uno de los hombres de confianza y asesor personal en temas jurídicos de Jaime Gilinski.

La defensa del nombre el Corral por parte de Gómez- Pinzón se basó en el parecido de palabras entre El Corral y El Corral De La Gallina, también se mencionó el riesgo de ser competencia en el mercado de venta de alimentos. En respuesta, Aydee Marín de Zapata y su abogado señalaron la existencia de diferencias claras y obvias para evitar cualquier confusión y señaló El Corral es un genérico y no se le puede dar derechos a nadie sobre el nombre. Una vez, los funcionarios de la SIC escucharon a las partes decidieron dar un veredicto.

En primera instancia, la Superindustria decidió negar la aprobación del nombre El Corral De La Gallina. Con la decisión los Gilinski siguen manteniendo su reinado, hace poco lograron ganarle a Nestlé por otra disputa de propiedad intelectual.

Vea también: Pelea de dos pesos pesados en alimentos por una marca, Gilinski terminó vencedor

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.